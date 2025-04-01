https://sputnik-georgia.ru/20250401/kazakhstan-zapuskaet-konteynernyy-terminal-v-portu-poti-292756586.html

Казахстан запускает контейнерный терминал в порту Поти

Казахстан запускает контейнерный терминал в порту Поти

Sputnik Грузия

Новый объект позволит компании реализовывать стратегию расширения сервисов грузоперевозок для различных заказчиков, в том числе из России 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T22:51+0400

2025-04-01T22:51+0400

2025-04-01T22:51+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Казахстанский логистический оператор PTC Holding объявил о запуске терминала в морском порту Поти на западе Грузии в апреле текущего года, сообщил "КоммерсантЪ". Новый логистический терминал станет важной инфраструктурной частью Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута – ТМТМ). Терминал занимает площадь 9 га, его пропускная способность составит свыше 80 тыс. контейнеров в год в 20-футовом эквиваленте, сообщили на выставке TransRussia-2025 представители компании PTC Holding. Также новый объект позволит компании реализовывать стратегию расширения сервисов грузоперевозок для различных заказчиков, в том числе из России. По словам Шилтерханова, новый терминал в Поти — это не просто очередная инфраструктурная точка, а важный этап в реализации глобальной стратегии компании. Новый логистический объект официально присоединился к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в качестве ассоциированного члена, и его запуск станет значимой составляющей всего маршрута, связывающего Азию и Европу. Гендиректор PTC Cargo заявил, что запуск нового объекта в Грузии позволит компании предлагать клиентам более стабильный и управляемый комплекс логистических услуг. Шилтерханов отметил, что раньше маршруты морем через Суэцкий канал были безальтернативными, но теперь ТМТМ становится реальной и более управляемой альтернативой. По его словам, сейчас из-за нестабильности в Красном море морские линии предпочитают маршруты через мыс Доброй Надежды из-за чего сроки доставки из Китая в Европу увеличились. Новый терминал в Поти стал одним из самых лучших по оснащению логистических объектов в Грузии. Как заявил гендиректор "Поти ТрансТерминал" Олжас Арыкбаев, в терминале установлены два козловых крана, каждый из которых может обрабатывать до 25 контейнеров в час, использовано надежное железобетонное покрытие. "Особенность нашего терминала заключается в том, что все инженерные коммуникации здесь (водоснабжение, канализация, электроснабжение, пожарная система и пр.) продуманы и находятся под площадкой, что позволяет снизить риски повреждения груза, каких-то нестандартных, чрезвычайных ситуаций. Такого в Грузии еще не было", - заявил Арыкбаев. По его словам, на терминале созданы условия по самым высоким требованиям, в том числе для ценных грузов с высокой добавленной стоимостью. Поскольку порт Поти является конечной точкой транспортировки грузов из Центральной Азии на Черном море, строительство контейнерного терминала позволит казахстанскому бизнесу участвовать в формировании грузовых потоков, а также создаст выгодные тарифные условия на данном маршруте для казахстанских экспортеров и позволит привлечь дополнительные объемы транзитных грузов через Республику Казахстан. Грузия и Казахстан Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллионов долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект первого в Грузии глубоководного порта в курортном городе Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, казахстан, поти, потийский порт