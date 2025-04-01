Казахстан запускает контейнерный терминал в порту Поти
© photo: Sputnik / StringerПортовые краны в Потийском порту
© photo: Sputnik / Stringer
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Новый объект позволит компании реализовывать стратегию расширения сервисов грузоперевозок для различных заказчиков, в том числе из России
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Казахстанский логистический оператор PTC Holding объявил о запуске терминала в морском порту Поти на западе Грузии в апреле текущего года, сообщил "КоммерсантЪ".
Новый логистический терминал станет важной инфраструктурной частью Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута – ТМТМ). Терминал занимает площадь 9 га, его пропускная способность составит свыше 80 тыс. контейнеров в год в 20-футовом эквиваленте, сообщили на выставке TransRussia-2025 представители компании PTC Holding.
"У нас уже большие планы по загрузке терминала и есть договоренности с крупными морскими линиями", - заявил генеральный директор PTC Cargo Олжас Шилтерханов.
Также новый объект позволит компании реализовывать стратегию расширения сервисов грузоперевозок для различных заказчиков, в том числе из России.
По словам Шилтерханова, новый терминал в Поти — это не просто очередная инфраструктурная точка, а важный этап в реализации глобальной стратегии компании. Новый логистический объект официально присоединился к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в качестве ассоциированного члена, и его запуск станет значимой составляющей всего маршрута, связывающего Азию и Европу.
Гендиректор PTC Cargo заявил, что запуск нового объекта в Грузии позволит компании предлагать клиентам более стабильный и управляемый комплекс логистических услуг.
"Благодаря терминалу в Поти мы замкнули логистическую цепочку с точки отправления до точки назначения. Теперь мы можем предложить нашим клиентам бесшовную доставку от А до Я",— подчеркнул Шилтерханов.
Шилтерханов отметил, что раньше маршруты морем через Суэцкий канал были безальтернативными, но теперь ТМТМ становится реальной и более управляемой альтернативой.
По его словам, сейчас из-за нестабильности в Красном море морские линии предпочитают маршруты через мыс Доброй Надежды из-за чего сроки доставки из Китая в Европу увеличились.
"Если сравнивать только тарифы, то морская перевозка все еще дешевле. Но если учитывать риски задержек, нестабильность маршрутов через Суэцкий канал и Красное море, то ТМТМ уже сегодня предлагает бизнесу большую стабильность и гибкость",— отметил Шилтерханов.
Новый терминал в Поти стал одним из самых лучших по оснащению логистических объектов в Грузии. Как заявил гендиректор "Поти ТрансТерминал" Олжас Арыкбаев, в терминале установлены два козловых крана, каждый из которых может обрабатывать до 25 контейнеров в час, использовано надежное железобетонное покрытие.
"Особенность нашего терминала заключается в том, что все инженерные коммуникации здесь (водоснабжение, канализация, электроснабжение, пожарная система и пр.) продуманы и находятся под площадкой, что позволяет снизить риски повреждения груза, каких-то нестандартных, чрезвычайных ситуаций. Такого в Грузии еще не было", - заявил Арыкбаев.
По его словам, на терминале созданы условия по самым высоким требованиям, в том числе для ценных грузов с высокой добавленной стоимостью.
Соглашение о реализации инфраструктурного проекта по строительству мультимодального терминала в городе Поти было подписано 2 июня 2023 года в Тбилиси между ТОО PTC Holding и партнерами из Грузии с участием представителей государственных органов Грузии, банковского сектора и частного бизнеса.
Поскольку порт Поти является конечной точкой транспортировки грузов из Центральной Азии на Черном море, строительство контейнерного терминала позволит казахстанскому бизнесу участвовать в формировании грузовых потоков, а также создаст выгодные тарифные условия на данном маршруте для казахстанских экспортеров и позволит привлечь дополнительные объемы транзитных грузов через Республику Казахстан.
Грузия и Казахстан
Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.
Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллионов долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.
Средний коридор
Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
© Sputnik / Elnur SalayevИнфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
Инфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
© Sputnik / Elnur Salayev
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект первого в Грузии глубоководного порта в курортном городе Анаклия.