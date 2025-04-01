https://sputnik-georgia.ru/20250401/na-razvitie-aeroporta-v-tbilisi-potratili-pyat-millionov-lari-292744465.html

На развитие аэропорта в Тбилиси потратили пять миллионов лари

На развитие аэропорта в Тбилиси потратили пять миллионов лари

Sputnik Грузия

Общий объем инвестиций компании в Грузию за последние 20 лет на данный момент превышает 227 миллионов долларов 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T15:21+0400

2025-04-01T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. В развитие терминалов и прилегающей к Тбилисскому международному аэропорту имени Шота Руставели инфраструктуры вложено за последний год 5 миллионов лари, говорится в сообщении компании Tav Georgia, управляющей аэропортами в Тбилиси и Батуми. В компании отметили, что продолжают инвестировать в инфраструктуру аэропорта в Тбилиси на фоне роста пассажиропотока. Пассажиропоток в аэропортах Грузии рекордно растет. В 2024 году все три международных аэропорта страны в Тбилиси, Кутаиси и Батуми обслужили 7,5 миллиона пассажиров, что на 24% больше, чем в 2023 году. Самым популярным в Грузии аэропортом является Тбилисский, который обслужил в прошлом году 4,7 миллиона пассажиров (+29%). Также, наряду с увеличением на 84% площади зала ожидания Primeclass Lounge в терминале вылета, к услугам аэропорта была добавлена услуга Fast Track, позволяющая пассажирам быстро проходить контроль безопасности и пограничный контроль при необходимости. Кроме того, зона паспортного контроля терминала вылета расширена на 36% (до 925 м2). Количество пунктов паспортного контроля в этой же зоне тоже увеличилось с 18 до 26. Нефункциональные террасы здания также были интегрированы во внутреннее пространство терминала. Для создания комфорта для пассажиров и улучшения операционных процессов аэропорта в здании установлены новые пассажирские и грузовые лифты. Концерн TAV Airports Holding представлен в Грузии дочерней компанией TAV Georgia. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту. Общий объем инвестиций компании в Грузию за последние 20 лет на данный момент превышает 227 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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