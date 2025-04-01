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Новая жизнь Грузии с 1 апреля – что ждет жителей страны
Новая жизнь Грузии с 1 апреля – что ждет жителей страны
Sputnik Грузия
Ряд новшеств для жителей Грузии вступил в силу с 1 апреля 2025 года 01.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-01T13:50+0400
2025-04-01T13:50+0400
2025-04-01T13:50+0400
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Sputnik Грузия собрал самые интересные и значимые новшества.Однообразие для курильщиков С 1 апреля все сигареты в Грузии будут продаваться в стандартных коричневых упаковках, которые отличаются лишь по названию, продублированному на грузинском и английском языках. Компаниям был предоставлен переходный период, и они имеют право распродать цветные пачки сигарет старого образца. Изменение не коснулось электронных сигарет и стиков для айкоса. Реализация табачных изделий без стандартизированной упаковки будет считаться нарушением и караться штрафом в размере 5000 лари. Штрафы за салюты С 1 апреля продажа пиротехники лицу, не имеющему права владения и/или пользования пиротехникой, влечет за собой штраф в размере 2000 лари. Кроме того, приобретение пиротехнических изделий лицом, не имеющим на это права, влечет за собой штраф в размере 1000 лари. Также использование пиротехнических изделий с нарушением правил, установленных законодательством Грузии, влечет за собой штраф в размере 2000 лари. Новая ниша для экспорта С 1 апреля Грузия возобновила экспорт годовалых телят, запрещенный с 2019 года. Разрешение коснется телят весом до 160 килограмм. Разрешение было введено после решения иска Конституционного суда, посчитавшим запрет неправомерным. Штрафы для родителей Родителям или опекунам с 1 апреля придется платить за ложные звонки детей на номер экстренной помощи "112". Штраф составит от 100 до 300 лари за неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Ликвидация бюро публичной службы С 1 апреля 2025 года в Грузии ликвидировано Бюро государственной службы – ведомство, отвечавшее за разработку единой политики в отношении чиновников и координацию государственных ведомств. После ликвидации функции и полномочия ведомства будут переданы администрации правительства.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 апреля – 2,7648 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости
грузия, общество, новости
Новая жизнь Грузии с 1 апреля – что ждет жителей страны
Ряд новшеств для жителей Грузии вступил в силу с 1 апреля 2025 года
Sputnik Грузия собрал самые интересные и значимые новшества.
Однообразие для курильщиков
С 1 апреля все сигареты в Грузии будут продаваться в стандартных коричневых упаковках, которые отличаются лишь по названию, продублированному на грузинском и английском языках.
Компаниям был предоставлен переходный период, и они имеют право распродать цветные пачки сигарет старого образца.
Изменение не коснулось электронных сигарет и стиков для айкоса.
Реализация табачных изделий без стандартизированной упаковки будет считаться нарушением и караться штрафом в размере 5000 лари.
С 1 апреля продажа пиротехники лицу, не имеющему права владения и/или пользования пиротехникой, влечет за собой штраф в размере 2000 лари.
Кроме того, приобретение пиротехнических изделий лицом, не имеющим на это права, влечет за собой штраф в размере 1000 лари.
Также использование пиротехнических изделий с нарушением правил, установленных законодательством Грузии, влечет за собой штраф в размере 2000 лари.
С 1 апреля Грузия возобновила экспорт годовалых телят, запрещенный с 2019 года.
Разрешение коснется телят весом до 160 килограмм.
Разрешение было введено после решения иска Конституционного суда, посчитавшим запрет неправомерным.
Родителям или опекунам с 1 апреля придется платить за ложные звонки детей на номер экстренной помощи "112".
Штраф составит от 100 до 300 лари за неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей.
Ликвидация бюро публичной службы
С 1 апреля 2025 года в Грузии ликвидировано Бюро государственной службы – ведомство, отвечавшее за разработку единой политики в отношении чиновников и координацию государственных ведомств.
После ликвидации функции и полномочия ведомства будут переданы администрации правительства.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 апреля – 2,7648 GEL/$1.