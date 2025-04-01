https://sputnik-georgia.ru/20250401/novaya-zhizn-gruzii-s-1-aprelya--chto-zhdet-zhiteley-strany-292747595.html

Новая жизнь Грузии с 1 апреля – что ждет жителей страны

Новая жизнь Грузии с 1 апреля – что ждет жителей страны

Sputnik Грузия

Ряд новшеств для жителей Грузии вступил в силу с 1 апреля 2025 года 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T13:50+0400

2025-04-01T13:50+0400

2025-04-01T13:50+0400

грузия

общество

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0b/264344335_0:49:3468:2000_1920x0_80_0_0_6d299ca0e8d72c236f7b0a63594ab309.jpg

Sputnik Грузия собрал самые интересные и значимые новшества.Однообразие для курильщиков С 1 апреля все сигареты в Грузии будут продаваться в стандартных коричневых упаковках, которые отличаются лишь по названию, продублированному на грузинском и английском языках. Компаниям был предоставлен переходный период, и они имеют право распродать цветные пачки сигарет старого образца. Изменение не коснулось электронных сигарет и стиков для айкоса. Реализация табачных изделий без стандартизированной упаковки будет считаться нарушением и караться штрафом в размере 5000 лари. Штрафы за салюты С 1 апреля продажа пиротехники лицу, не имеющему права владения и/или пользования пиротехникой, влечет за собой штраф в размере 2000 лари. Кроме того, приобретение пиротехнических изделий лицом, не имеющим на это права, влечет за собой штраф в размере 1000 лари. Также использование пиротехнических изделий с нарушением правил, установленных законодательством Грузии, влечет за собой штраф в размере 2000 лари. Новая ниша для экспорта С 1 апреля Грузия возобновила экспорт годовалых телят, запрещенный с 2019 года. Разрешение коснется телят весом до 160 килограмм. Разрешение было введено после решения иска Конституционного суда, посчитавшим запрет неправомерным. Штрафы для родителей Родителям или опекунам с 1 апреля придется платить за ложные звонки детей на номер экстренной помощи "112". Штраф составит от 100 до 300 лари за неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Ликвидация бюро публичной службы С 1 апреля 2025 года в Грузии ликвидировано Бюро государственной службы – ведомство, отвечавшее за разработку единой политики в отношении чиновников и координацию государственных ведомств. После ликвидации функции и полномочия ведомства будут переданы администрации правительства.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 апреля – 2,7648 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости