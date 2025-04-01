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Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков
Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Уровень опасности оценивается специалистами как средний 01.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-01T22:02+0400
2025-04-01T22:02+0400
2025-04-01T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды предупреждает население об ухудшении погоды в Грузии 2-3 апреля. Ожидаемые дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а на малых реках не исключены паводки. В высокогорных районах страны возможно формирование лавин, в холмистых местах – активизация оползневых процессов и селей. Уровень опасности оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков
Уровень опасности оценивается специалистами как средний
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды предупреждает население об ухудшении погоды в Грузии 2-3 апреля.
Ожидаемые дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а на малых реках не исключены паводки. В высокогорных районах страны возможно формирование лавин, в холмистых местах – активизация оползневых процессов и селей.
Уровень опасности оценивается специалистами как средний.