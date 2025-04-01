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Проевропейские Саакашвили и Зурабишвили лгали о том, что Грузию ждут в ЕС – политолог

Проевропейские Саакашвили и Зурабишвили лгали о том, что Грузию ждут в ЕС – политолог

Sputnik Грузия

Бывшие президенты Грузии, как Михаил Саакашвили, так и Саломе Зурабишвили, знали, что Грузию не возьмут в Евросоюз, и лгали своим избирателям о том, что ее там... 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T13:57+0400

2025-04-01T13:57+0400

2025-04-01T14:19+0400

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Так считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо."Они прекрасно понимали, что Грузия никогда не вступит в ЕС. Они знали, и они лгали, говоря о том, что грузин с их традиционными ценностями, с их представлениями об этике и религии ждут в Евросоюзе, который погряз в кризе мультикультурализма, который с точки зрения экономики жестко отстаивает свои интересы. Если бы Грузия вступила в ЕС, то что, она бы отказалась от своей винной промышленности? Что бы тогда случилось с ее экономикой? На сколько бы дней ее хватило?" – задается риторическими вопросами Мезюхо.

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