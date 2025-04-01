https://sputnik-georgia.ru/20250401/zemletryasenie-zafiksirovano-bliz-granitsy-armenii-s-gruziey-292749059.html
Землетрясение зафиксировано близ границы Армении с Грузией
Землетрясение зафиксировано близ границы Армении с Грузией
Sputnik Грузия
Очаг землетрясения находился на глубине 16 километров 01.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-01T14:18+0400
2025-04-01T14:18+0400
2025-04-01T14:36+0400
происшествия
новости
грузия
армения
землетрясения в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23532/04/235320478_0:200:3874:2379_1920x0_80_0_0_cda716c9ee66c7522eaa4c010f319394.jpg
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Армении, в 2 км от границы с Грузией, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения, которое было зафиксировано в 13:56 по тбилисскому времени, находился на глубине 16 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23532/04/235320478_219:0:3656:2578_1920x0_80_0_0_fa89a0040625b174d5b2468e53a52f7b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, армения, землетрясения в грузии
происшествия, новости, грузия, армения, землетрясения в грузии
Землетрясение зафиксировано близ границы Армении с Грузией
14:18 01.04.2025 (обновлено: 14:36 01.04.2025)
Очаг землетрясения находился на глубине 16 километров
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Армении, в 2 км от границы с Грузией, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Очаг землетрясения, которое было зафиксировано в 13:56 по тбилисскому времени, находился на глубине 16 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.