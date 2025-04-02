https://sputnik-georgia.ru/20250402/ambitsii-i-otsutstvie-tsennostnogo-edinstva-meshayut-konsolidatsii-oppozitsii-v-gruzii---deputat-292768260.html

Амбиции и отсутствие ценностного единства мешают консолидации оппозиции в Грузии – депутат

Амбиции и отсутствие ценностного единства мешают консолидации оппозиции в Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Последняя инициатива Зурабишвили, озвученная 31 марта на акции протеста, касалась создания платформы противостояния 02.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-02T16:41+0400

2025-04-02T16:41+0400

2025-04-02T16:58+0400

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единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Оппозиция не может отказаться от влияния и политических амбиций, следовательно, невозможно создать между ними консолидированное единство, которое помогло бы им достичь своих целей, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Вахтанг Чочия. С инициативой создать платформу противостояния при участии проевропейского политического спектра экс-президент Саломе Зурабишвили выступила на акции протеста в Тбилиси 31 марта. Инициатива подверглась критике со стороны части оппозиционного спектра, в том числе "Единого национального движения". Впервые представители ЕНД не явились на встречу с Зурабишвили, которая накануне провела консультации с отдельными представителями оппозиции. По словам депутата, в течение нескольких дней общественность активно наблюдает за текущими разговорами в оппозиции относительно объединения. Однако, как отметил Чочия, этот процесс не новый, так как представители оппозиции начали говорить о плане и объединении сразу после парламентских выборов. Партии, прошедшие в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Зурабишвили и оппозиция требуют повторных парламентских выборов, утверждая, что сейчас страной управляют "нелегитимные власти". Последняя инициатива Зурабишвили, озвученная 31 марта на акции протеста, касалась создания платформы противостояния. По ее словам, главный принцип платформы заключается в том, что она открыта для всех проевропейских партий и групп, которые разделяют требования протеста. Непонятной назвали ее инициативу в правящей партии. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, неправомерное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение