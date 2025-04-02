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Аналитики повысили прогноз роста экономики Грузии в 2025 году
Аналитики повысили прогноз роста экономики Грузии в 2025 году
Sputnik Грузия
Реальный экономический рост в Грузии в феврале 2025 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года 02.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-02T21:50+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Экономика Грузии вырастет на 9,4% в 2025 году вместо ранее прогнозируемого показателя в 9,7%, говорится в ежемесячном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в феврале 2025 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-феврале 2024 года составил 9,4%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022-м – 10,4%, в 2023-м – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Значительный вклад в рост экономики страны в феврале 2025 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, энергетики, а также горнодобывающей промышленности. Вместе с тем Galt & Taggart снижает свой прогноз инфляции и ожидает, что среднегодовая инфляция в 2025 году составит 3,7% (предыдущий прогноз аналитиков предполагал, что инфляция составит 3,9%). Прогнозы роста ВВП Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обновил прогноз роста экономики Грузии в начале марта текущего года, увеличив его на 1,4 процентного пункта по сравнению с прогнозом на сентябрь 2024 года до 6%. Оценка ЕБРР совпала с оценкой Всемирного банка и МВФ, которые также прогнозируют рост экономики Грузии в 2025 году на 6%. Между тем ООН ожидает увеличения роста на 5,4%, Еврокомиссия – на 5,8%, Азиатский банк развития – на 5,5%, рейтинговое агентство Fitch – на 5,3%. Согласно прогнозу грузинских экономистов компании PMCG, рост экономики Грузии в этом году замедлится до 3,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, ебрр, мвф, всемирный банк
экономика, грузия, новости, ебрр, мвф, всемирный банк
Аналитики повысили прогноз роста экономики Грузии в 2025 году
Реальный экономический рост в Грузии в феврале 2025 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Экономика Грузии вырастет на 9,4% в 2025 году вместо ранее прогнозируемого показателя в 9,7%, говорится в ежемесячном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart.
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в феврале 2025 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-феврале 2024 года составил 9,4%.
"Из-за более сильного, чем ожидалось, роста в 2025 году, мы повысили наш базовый прогноз реального роста ВВП до 6,8% с предыдущего прогноза в 5% на 2025 год", – говорится в сообщении.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022-м – 10,4%, в 2023-м – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.
Значительный вклад в рост экономики страны в феврале 2025 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, энергетики, а также горнодобывающей промышленности.
Вместе с тем Galt & Taggart снижает свой прогноз инфляции и ожидает, что среднегодовая инфляция в 2025 году составит 3,7% (предыдущий прогноз аналитиков предполагал, что инфляция составит 3,9%).
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обновил прогноз роста экономики Грузии в начале марта текущего года, увеличив его на 1,4 процентного пункта по сравнению с прогнозом на сентябрь 2024 года до 6%.
Оценка ЕБРР совпала с оценкой Всемирного банка и МВФ, которые также прогнозируют рост экономики Грузии в 2025 году на 6%. Между тем ООН ожидает увеличения роста на 5,4%, Еврокомиссия – на 5,8%, Азиатский банк развития – на 5,5%, рейтинговое агентство Fitch – на 5,3%.
Согласно прогнозу грузинских экономистов компании PMCG, рост экономики Грузии в этом году замедлится до 3,6%.