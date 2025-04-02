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Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержан гражданин Беларуси
Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержан гражданин Беларуси
Sputnik Грузия
Правительство продолжает активно бороться с распространением запрещенных веществ, что является реакцией на отказ от либеральной наркополитики 02.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-02T14:10+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Полиция Самегрело – Земо Сванети задержала гражданина Беларуси по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства. Задержание произошло в Зугдидском районе. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Задержанному 35 лет. В ходе личного обыска и осмотра автомобилей задержанного по подозрению в наркопреступлении полиция в качестве вещественного доказательства изъяла наркотическое средство метадон в особо крупном размере – 91 упаковка. С 17 марта МВД Грузии сообщило о задержании 39 человек за преступления, связанные с наркотиками. Парламент Грузии 20 марта принял в первом чтении поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, беларусь, тбилиси, самегрело-земо сванети, наркотики, наркополитика
происшествия, грузия, новости, беларусь, тбилиси, самегрело-земо сванети, наркотики, наркополитика
Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержан гражданин Беларуси
Правительство продолжает активно бороться с распространением запрещенных веществ, что является реакцией на отказ от либеральной наркополитики
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Полиция Самегрело – Земо Сванети задержала гражданина Беларуси по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержание произошло в Зугдидском районе. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Задержанному 35 лет.
В ходе личного обыска и осмотра автомобилей задержанного по подозрению в наркопреступлении полиция в качестве вещественного доказательства изъяла наркотическое средство метадон в особо крупном размере – 91 упаковка.
С 17 марта МВД Грузии сообщило о задержании 39 человек за преступления, связанные с наркотиками.
Парламент Грузии 20 марта принял в первом чтении поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания.
Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.