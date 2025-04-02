https://sputnik-georgia.ru/20250402/borba-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-v-gruzii--zaderzhan-grazhdanin-belarusi-292763879.html

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержан гражданин Беларуси

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержан гражданин Беларуси

Sputnik Грузия

Правительство продолжает активно бороться с распространением запрещенных веществ, что является реакцией на отказ от либеральной наркополитики 02.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-02T14:10+0400

2025-04-02T14:10+0400

2025-04-02T14:10+0400

происшествия

грузия

новости

беларусь

тбилиси

самегрело-земо сванети

наркотики

наркополитика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24313/91/243139155_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18156c49c8bb4d34f688289e14470c58.jpg

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Полиция Самегрело – Земо Сванети задержала гражданина Беларуси по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства. Задержание произошло в Зугдидском районе. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Задержанному 35 лет. В ходе личного обыска и осмотра автомобилей задержанного по подозрению в наркопреступлении полиция в качестве вещественного доказательства изъяла наркотическое средство метадон в особо крупном размере – 91 упаковка. С 17 марта МВД Грузии сообщило о задержании 39 человек за преступления, связанные с наркотиками. Парламент Грузии 20 марта принял в первом чтении поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

беларусь

тбилиси

самегрело-земо сванети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, беларусь, тбилиси, самегрело-земо сванети, наркотики, наркополитика