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Элитный комплекс появится в центре Тбилиси под проспектом Руставели? - видео

Элитный комплекс появится в центре Тбилиси под проспектом Руставели? - видео

Sputnik Грузия

В самом центре столицы Грузии может появиться новый современный многофункциональный комплекс. Его построят под проспектом Руставели, между набережной Куры и... 02.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-02T15:55+0400

2025-04-02T15:55+0400

2025-04-02T15:55+0400

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Планируется, что комплекс будет состоять из семи зданий. Самым высоким из них будет 31-этажный небоскреб высотой 114 метров. Остальные строения будут ниже, в них будет по 4, 5, 6 и 14 этажей. В комплексе будут жилые, офисные, коммерческие и технические помещения, паркинг и зона отдыха. Три здания, выходящие на ул. Джавахишвили, будут от 4 до 6 этажей. Два строения, расположенные со стороны набережной, будут пятиэтажными.Этот масштабный проект застройки собирается реализовать компания Sakanela Development, дочерняя структура Silk Road Group, сообщают грузинские СМИ. Проектная территория составляет около 23 тыс. кв. метров.С 2019 года в проект не раз вносились поправки, он расширялся и становился более сложным и масштабным. Теперь мэрия Тбилиси рассматривает обновленный проект.

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