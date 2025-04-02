https://sputnik-georgia.ru/20250402/gruzinskie-biznesmeny-otsenili-delovoy-klimat-v-strane-292757885.html

Грузинские бизнесмены оценили деловой климат в стране

Грузинские бизнесмены оценили деловой климат в стране

Sputnik Грузия

Показатели делового климата за первый квартал 2025 года ухудшились по сравнению с первым и четвертными кварталами 2024 года 02.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-02T09:01+0400

2025-04-02T09:01+0400

2025-04-02T09:12+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Грузинские компании, опрошенные в рамках исследования делового климата (Индекс БАГ) в первом квартале 2025 года, положительно оценили свою текущую ситуацию и ожидания на следующие шесть месяцев, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Компании принимали участие в опросе с 17 февраля по 5 марта 2025 года. Индекс БАГ включает оценки членов Ассоциации и управляющих менеджеров компаний, входящих в их группу, по деловому климату, барометру занятости и инвестиционной среде в Грузии. В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. Показатели делового климата за первый квартал 2025 года ухудшились по сравнению с первым и четвертными кварталами 2024 года. По информации БАГ, несмотря на ухудшение, показатель делового климата находится в фазе подъема. Самая высокая оценка текущей деловой ситуации зафиксирована в сфере строительства, а самая низкая – в сфере торговли. Однако наиболее позитивные ожидания бизнеса зафиксированы в секторе торговли, а наименее позитивные – в секторе строительства. Занятость населения По исследованию БАГ, 23% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников, по сравнению предыдущим кварталом, растет, лишь 9% говорят о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось. Кроме того, 29% опрошенных компаний полагают, что во втором квартале 2025 года они увеличат число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 6%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников. Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в секторе торговли. 35% опрошенных компаний предполагает рост штатов сотрудников во втором квартале текущего года. Что мешает бизнесу В исследовании отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, увеличилось по сравнению с четвертым кварталом 2024 года на девять процентных пунктов. В первом квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии: Нестабильность курса национальной валюты особенно остро ощущается в сфере торговли (78%) и для малого бизнеса (42%). Нехватка специалистов наиболее остро ощущается в строительной сфере (60%) и на предприятиях среднего бизнеса (45%). Правовые и административные барьеры практически в равной степени влияют на компании всех размеров, особенно на строительный сектор (50%). Нехватка рабочей силы наиболее остра в строительном секторе (60%) и одинаково остра как для малых, так и для крупных предприятий (21-21%). Отсутствие спроса больше всего беспокоит сектор торговли (33%), хотя в строительном секторе эта проблема вообще не наблюдается. Доступ к финансам В первом квартале текущего года 45% опрошенных компаний (на 7% меньше, чем в предыдущем квартале) попытались найти финансирование: 32% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Кроме того, большинство компаний (72%) заявили, что финансируются из местных источников. Курс лари За отчетный период большинство опрошенных компаний (46%) не ожидают изменения обменного курса грузинского лари по отношению к доллару США в ближайшие полгода. Доля компаний, ожидающих обесценивания лари, составляет 42%, а тех, кто ожидает его укрепления, – 12%. При этом, по сравнению с предыдущим кварталом, доля компаний, которые не ожидают изменения курса национальной валюты в ближайшие шесть месяцев, сократилась на 7 процентных пунктов, тогда как доля компаний, которые ожидают снижения курса лари по отношению к доллару в ближайшие полгода, увеличилась на 1 процентный пункт. Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа в свою очередь включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, бизнес-ассоциация грузии, бизнес