https://sputnik-georgia.ru/20250402/kto-iz-gruzinskikh-dzyudoistov-poedet-na-chempionat-evropy-v-chernogoriyu-292758369.html

Кто из грузинских дзюдоистов поедет на чемпионат Европы в Черногорию

Кто из грузинских дзюдоистов поедет на чемпионат Европы в Черногорию

Sputnik Грузия

В престижном турнире примут участие девять мужчин и шесть женщин сборной Грузии 02.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-02T10:52+0400

2025-04-02T10:52+0400

2025-04-02T10:52+0400

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тато григалашвили

темур нозадзе

лаша бекаури

международная федерация дзюдо

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на чемпионате Европы 15 спортсменами – тренерский штаб определился с составом, сообщили в федерации. Сезон в дзюдо стартовал в начале февраля. Кульминацией 2025 года станет чемпионат мира в Будапеште, а также чемпионат Европы в Подгорице. Последний пройдет с 23 по 26 апреля. В престижном турнире примут участие девять мужчин и шесть женщин сборной Грузии. Состав сборной Грузии: Мужчины: Женщины: Михаил Бахбахашвили (73 кг), Георгий Джабнишвили (90 кг) и Ираклий Деметрашвили (+100 кг) присоединятся к сборной для участия в смешанном командном первенстве. На чемпионате Европы 2024 года сборная Грузии выиграла восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы. Золотые медали завоевали Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг). В командном зачете Грузия заняла второе место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, черногория, важа маргвелашвили, тато григалашвили, темур нозадзе, лаша бекаури, международная федерация дзюдо