https://sputnik-georgia.ru/20250402/kto-iz-gruzinskikh-dzyudoistov-poedet-na-chempionat-evropy-v-chernogoriyu-292758369.html
Кто из грузинских дзюдоистов поедет на чемпионат Европы в Черногорию
Кто из грузинских дзюдоистов поедет на чемпионат Европы в Черногорию
Sputnik Грузия
В престижном турнире примут участие девять мужчин и шесть женщин сборной Грузии 02.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-02T10:52+0400
2025-04-02T10:52+0400
2025-04-02T10:52+0400
спорт
грузия
новости
черногория
важа маргвелашвили
тато григалашвили
темур нозадзе
лаша бекаури
международная федерация дзюдо
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1f/289276305_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65ba9f7c10644cda616da9225480a5a5.jpg
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на чемпионате Европы 15 спортсменами – тренерский штаб определился с составом, сообщили в федерации. Сезон в дзюдо стартовал в начале февраля. Кульминацией 2025 года станет чемпионат мира в Будапеште, а также чемпионат Европы в Подгорице. Последний пройдет с 23 по 26 апреля. В престижном турнире примут участие девять мужчин и шесть женщин сборной Грузии. Состав сборной Грузии: Мужчины: Женщины: Михаил Бахбахашвили (73 кг), Георгий Джабнишвили (90 кг) и Ираклий Деметрашвили (+100 кг) присоединятся к сборной для участия в смешанном командном первенстве. На чемпионате Европы 2024 года сборная Грузии выиграла восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы. Золотые медали завоевали Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг). В командном зачете Грузия заняла второе место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
черногория
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1f/289276305_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_877984e0c3668fe262a19e3cbf1a4170.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, черногория, важа маргвелашвили, тато григалашвили, темур нозадзе, лаша бекаури, международная федерация дзюдо
спорт, грузия, новости, черногория, важа маргвелашвили, тато григалашвили, темур нозадзе, лаша бекаури, международная федерация дзюдо
Кто из грузинских дзюдоистов поедет на чемпионат Европы в Черногорию
В престижном турнире примут участие девять мужчин и шесть женщин сборной Грузии
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на чемпионате Европы 15 спортсменами – тренерский штаб определился с составом, сообщили в федерации.
Сезон в дзюдо стартовал в начале февраля. Кульминацией 2025 года станет чемпионат мира в Будапеште, а также чемпионат Европы в Подгорице. Последний пройдет с 23 по 26 апреля.
В престижном турнире примут участие девять мужчин и шесть женщин сборной Грузии.
60 кг – Георгий Сардалашвили
66 кг – Важа Маргвелашвили, Темур Нозадзе
73 кг – Лаша Шавдатуашвили
81 кг – Тато Григалашвили
90 кг – Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе
100 кг – Илья Суламанидзе
+100 кг – Гурам Тушишвили.
48 кг – Джульетта Родоная
57 кг – Этер Липартелиани, Нино Нозадзе
+78 кг – Софио Сомхишвили.
Михаил Бахбахашвили (73 кг), Георгий Джабнишвили (90 кг) и Ираклий Деметрашвили (+100 кг) присоединятся к сборной для участия в смешанном командном первенстве.
На чемпионате Европы 2024 года сборная Грузии выиграла восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы. Золотые медали завоевали Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг). В командном зачете Грузия заняла второе место.