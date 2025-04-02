Министерство регионального развития появится в Грузии
11:04 02.04.2025 (обновлено: 13:24 02.04.2025)
© photo: SputnikЗдание администрации правительства Грузии
© photo: Sputnik
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В настоящее время функции ведомства входят в состав министерства инфраструктуры и регионального развития.
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Министерство регионального развития будет создано в Грузии как самостоятельное ведомство и его возглавит бывший глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Правительство уже подготовило проект закона о создании нового министерства и представило на рассмотрение в парламент. Его рассмотрят на сессионной неделе c 15 по 18 апреля. Одной из важнейших задач нового министерства станет обеспечение максимальной эффективности мер, связанных с региональным развитием.
"Господин Григол Лилуашвили займет должность министра регионального развития Грузии. Как вам известно, он и так покидает свою должность в октябре. Срок его полномочий истекает. По закону он больше не имел права снова занимать эту должность", – заявил Кобахидзе.
Господин Григол Лилуашвили покинул должность главы Службы государственной безопасности и с принятием закона займет должность министра регионального развития Грузии, заявил премьер.
По словам премьера, вместе с ростом экономики существенно увеличились бюджеты местных органов власти, сумма которых, без учета Тбилиси, превысил 4 миллиарда.
С одной стороны, как отметил премьер, такой рост увеличивает возможности органов местного самоуправления по реализации общественно значимых проектов, а с другой – увеличивает сложности, связанные с реализацией соответствующих задач.
"Таким образом, эффективное планирование и мониторинг регионального развития имеют особое значение для равномерного социально-экономического развития страны", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, Лилуашвили долгие годы занимал должность председателя Комитета по региональной политике и самоуправлению в парламенте Грузии.
"В целом у него выдающийся опыт работы с регионами. Соответственно, его министерство будет обеспечивать эффективную деятельность правительства Грузии по выполнению задач регионального развития", – заявил Кобахидзе.
Место Григола Лилуашвили займет экс-министр юстиции Анри Оханашвили, которого в свою очередь заменит депутат, юрист Паата Салия. Что касается Ираклия Карселадзе, то он останется министром инфраструктуры Грузии.
"На фоне сложнейших вызовов он за последние шесть лет внес значительный вклад в обеспечение и дальнейшее укрепление национальной безопасности Грузии. Хочу уточнить, что Ираклий Карселадзе продолжит работу на посту министра инфраструктуры Грузии", – заявил Кобахидзе.
Кто такой Григол Лилуашвили
Григолу Лилуашвили 47 лет. Он родился в Кутаиси (регион Имерети) 1 сентября 1977 года. Окончил Грузинский государственный технический университет по специальности "Международные экономические отношения", имеет степень магистра, владеет русским и английским языками.
В 2006-2007 годах Лилуашвили работал преподавателем на кафедре экономики Гуманитарно-технического института Грузинского технического университета, где читал лекции по таможенному делу.
До прихода в политику Лилуашвили занимался банковским делом и возглавлял наблюдательский совет Сartu Bank, который принадлежит основателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардеру Бидзине Иванишили.
С октября 2019 года Лилуашвили занимал должность главы Службы государственной безопасности Грузии, до этого был первым заместителем главы СГБ.
В 2016-2017 годах он был председателем Комитета по региональной политике и самоуправлению парламента Грузии. Лилуашвили баллотировался в законодательный орган в октябре 2016 года от правящей партии "Грузинская мечта" (районы Вани и Хони).