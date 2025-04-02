https://sputnik-georgia.ru/20250402/ministerstvo-regionalnogo-razvitiya-poyavitsya-v-gruzii-292760544.html

Министерство регионального развития появится в Грузии

Министерство регионального развития появится в Грузии

Sputnik Грузия

В настоящее время функции ведомства входят в состав министерства инфраструктуры и регионального развития. 02.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-02T11:04+0400

2025-04-02T11:04+0400

2025-04-02T13:24+0400

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141576_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_1ddf034d6f8cd285cf8defbcb3fe9bc9.jpg

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Министерство регионального развития будет создано в Грузии как самостоятельное ведомство и его возглавит бывший глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.Правительство уже подготовило проект закона о создании нового министерства и представило на рассмотрение в парламент. Его рассмотрят на сессионной неделе c 15 по 18 апреля. Одной из важнейших задач нового министерства станет обеспечение максимальной эффективности мер, связанных с региональным развитием.Господин Григол Лилуашвили покинул должность главы Службы государственной безопасности и с принятием закона займет должность министра регионального развития Грузии, заявил премьер.По словам премьера, вместе с ростом экономики существенно увеличились бюджеты местных органов власти, сумма которых, без учета Тбилиси, превысил 4 миллиарда.С одной стороны, как отметил премьер, такой рост увеличивает возможности органов местного самоуправления по реализации общественно значимых проектов, а с другой – увеличивает сложности, связанные с реализацией соответствующих задач.По словам премьера, Лилуашвили долгие годы занимал должность председателя Комитета по региональной политике и самоуправлению в парламенте Грузии.Место Григола Лилуашвили займет экс-министр юстиции Анри Оханашвили, которого в свою очередь заменит депутат, юрист Паата Салия. Что касается Ираклия Карселадзе, то он останется министром инфраструктуры Грузии."На фоне сложнейших вызовов он за последние шесть лет внес значительный вклад в обеспечение и дальнейшее укрепление национальной безопасности Грузии. Хочу уточнить, что Ираклий Карселадзе продолжит работу на посту министра инфраструктуры Грузии", – заявил Кобахидзе.Кто такой Григол Лилуашвили Григолу Лилуашвили 47 лет. Он родился в Кутаиси (регион Имерети) 1 сентября 1977 года. Окончил Грузинский государственный технический университет по специальности "Международные экономические отношения", имеет степень магистра, владеет русским и английским языками. В 2006-2007 годах Лилуашвили работал преподавателем на кафедре экономики Гуманитарно-технического института Грузинского технического университета, где читал лекции по таможенному делу. До прихода в политику Лилуашвили занимался банковским делом и возглавлял наблюдательский совет Сartu Bank, который принадлежит основателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардеру Бидзине Иванишили. С октября 2019 года Лилуашвили занимал должность главы Службы государственной безопасности Грузии, до этого был первым заместителем главы СГБ. В 2016-2017 годах он был председателем Комитета по региональной политике и самоуправлению парламента Грузии. Лилуашвили баллотировался в законодательный орган в октябре 2016 года от правящей партии "Грузинская мечта" (районы Вани и Хони).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости