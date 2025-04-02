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Нового главу СГБ Грузии утвердят 4 апреля

Нового главу СГБ Грузии утвердят 4 апреля

Sputnik Грузия

Место главы СГБ освободилось после того, как действующий глава Георгий Лилуашвили ушел в отставку 02.04.2025, Sputnik Грузия

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сгб

тбилисский государственный университет

ираклий кобахидзе

анри оханашвили

георгий лилуашвили

грузия

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Утверждение парламентом Грузии кандидатуры Анри Оханашвили на пост главы СГБ планируется на пленарном заседании в пятницу, 4 апреля. Место главы СГБ освободилось после того, как действующий глава Георгий Лилуашвили ушел в отставку. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе представил парламенту на утверждение кандидатуру Анри Оханашвили. Лилуашвили в будущем возглавит новое министерство – министерство регионального развития, которое будет создано после разделения на два ведомства министерства регионального развития и инфраструктуры. Анри Оханашвили 39 лет. Он получил образование сначала в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили, а после – в Йенском университете имени Фридриха Шиллера в Германии. Также в Германии он защитил докторскую диссертацию. Оханашвили является автором ряда научных работ и ассоциированным профессором Тбилисского госуниверситета им. Джавахишвили. Оханашвили был депутатом парламентов трех созывов. Первый раз он стал членом законодательного органа в 2017 году, сменив Манану Кобахидзе. Во второй — по итогам выборов 2020 года, а в 2024 году попал в парламент XI созыва по партийным спискам "Грузинской мечты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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сгб, тбилисский государственный университет , ираклий кобахидзе, анри оханашвили, георгий лилуашвили, грузия, новости