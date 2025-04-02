Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250402/ponyatie-gender-ischeznet-iz-gruzinskogo-zakonodatelstva--292768609.html
Понятие "гендер" исчезнет из грузинского законодательства
Понятие "гендер" исчезнет из грузинского законодательства
Sputnik Грузия
Согласно поправкам, закон "О гендерном равенстве" будет называться "О равенстве женщины и мужчины" 02.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-02T16:48+0400
2025-04-02T17:34+0400
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/08/252249338_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_985836d3cea7026c2e86b61604435e9d.jpg
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Термины "гендер" и "гендерное равенство" исчезнут из грузинского законодательства, в том числе будет переименован закон "О гендерном равенстве", парламент принял соответствующий пакет поправок в окончательном третьем чтении. По мнению авторов законопроекта, термин "гендер" – искусственно созданный, и вместо него надо утвердить принцип равенства мужчины и женщины и семейные ценности, основанные на союзе женщины и мужчины. Согласно поправкам, закон "О гендерном равенстве" будет называться "О равенстве женщины и мужчины". А признак "гендерной ненависти" будет заменен на "нетерпимость к равенству между женщиной и мужчиной". При этом признак нетерпимости к равенству между женщиной и мужчиной по-прежнему останется отягчающим обстоятельством при совершении ряда преступлений. Соответствующий пакет из 16 законопроектов вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/08/252249338_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_07909013f9dc67114651881ee031fd3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество
грузия, новости, общество

Понятие "гендер" исчезнет из грузинского законодательства

16:48 02.04.2025 (обновлено: 17:34 02.04.2025)
© photo: Sputnik / StringerАкция сторонников защиты прав ЛГБТ и акция молчания у здания парламента Грузии 6 июля
Акция сторонников защиты прав ЛГБТ и акция молчания у здания парламента Грузии 6 июля - Sputnik Грузия, 1920, 02.04.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Согласно поправкам, закон "О гендерном равенстве" будет называться "О равенстве женщины и мужчины"
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Термины "гендер" и "гендерное равенство" исчезнут из грузинского законодательства, в том числе будет переименован закон "О гендерном равенстве", парламент принял соответствующий пакет поправок в окончательном третьем чтении.
По мнению авторов законопроекта, термин "гендер" – искусственно созданный, и вместо него надо утвердить принцип равенства мужчины и женщины и семейные ценности, основанные на союзе женщины и мужчины.
Согласно поправкам, закон "О гендерном равенстве" будет называться "О равенстве женщины и мужчины". А признак "гендерной ненависти" будет заменен на "нетерпимость к равенству между женщиной и мужчиной".
При этом признак нетерпимости к равенству между женщиной и мужчиной по-прежнему останется отягчающим обстоятельством при совершении ряда преступлений.
Соответствующий пакет из 16 законопроектов вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0