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Понятие "гендер" исчезнет из грузинского законодательства
Понятие "гендер" исчезнет из грузинского законодательства
Sputnik Грузия
Согласно поправкам, закон "О гендерном равенстве" будет называться "О равенстве женщины и мужчины" 02.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-02T16:48+0400
2025-04-02T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Термины "гендер" и "гендерное равенство" исчезнут из грузинского законодательства, в том числе будет переименован закон "О гендерном равенстве", парламент принял соответствующий пакет поправок в окончательном третьем чтении. По мнению авторов законопроекта, термин "гендер" – искусственно созданный, и вместо него надо утвердить принцип равенства мужчины и женщины и семейные ценности, основанные на союзе женщины и мужчины. Согласно поправкам, закон "О гендерном равенстве" будет называться "О равенстве женщины и мужчины". А признак "гендерной ненависти" будет заменен на "нетерпимость к равенству между женщиной и мужчиной". При этом признак нетерпимости к равенству между женщиной и мужчиной по-прежнему останется отягчающим обстоятельством при совершении ряда преступлений. Соответствующий пакет из 16 законопроектов вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
Понятие "гендер" исчезнет из грузинского законодательства
16:48 02.04.2025 (обновлено: 17:34 02.04.2025)
Согласно поправкам, закон "О гендерном равенстве" будет называться "О равенстве женщины и мужчины"
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Термины "гендер" и "гендерное равенство" исчезнут из грузинского законодательства, в том числе будет переименован закон "О гендерном равенстве", парламент принял соответствующий пакет поправок в окончательном третьем чтении.
По мнению авторов законопроекта, термин "гендер" – искусственно созданный, и вместо него надо утвердить принцип равенства мужчины и женщины и семейные ценности, основанные на союзе женщины и мужчины.
Согласно поправкам, закон "О гендерном равенстве" будет называться "О равенстве женщины и мужчины". А признак "гендерной ненависти" будет заменен на "нетерпимость к равенству между женщиной и мужчиной".
При этом признак нетерпимости к равенству между женщиной и мужчиной по-прежнему останется отягчающим обстоятельством при совершении ряда преступлений.
Соответствующий пакет из 16 законопроектов вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".