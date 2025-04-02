https://sputnik-georgia.ru/20250402/ponyatie-gender-ischeznet-iz-gruzinskogo-zakonodatelstva--292768609.html

Понятие "гендер" исчезнет из грузинского законодательства

Понятие "гендер" исчезнет из грузинского законодательства

Sputnik Грузия

Согласно поправкам, закон "О гендерном равенстве" будет называться "О равенстве женщины и мужчины" 02.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-02T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Термины "гендер" и "гендерное равенство" исчезнут из грузинского законодательства, в том числе будет переименован закон "О гендерном равенстве", парламент принял соответствующий пакет поправок в окончательном третьем чтении. По мнению авторов законопроекта, термин "гендер" – искусственно созданный, и вместо него надо утвердить принцип равенства мужчины и женщины и семейные ценности, основанные на союзе женщины и мужчины. Согласно поправкам, закон "О гендерном равенстве" будет называться "О равенстве женщины и мужчины". А признак "гендерной ненависти" будет заменен на "нетерпимость к равенству между женщиной и мужчиной". При этом признак нетерпимости к равенству между женщиной и мужчиной по-прежнему останется отягчающим обстоятельством при совершении ряда преступлений. Соответствующий пакет из 16 законопроектов вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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