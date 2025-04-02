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Прямые рейсы вновь свяжут Батуми и Уфу с апреля
Прямые рейсы вновь свяжут Батуми и Уфу с апреля
Sputnik Грузия
Из аэропорта "Уфа" уже есть прямые рейсы в столицу Грузии – Тбилиси 02.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings возобновит прямые регулярные рейсы из столицы Башкирии, Уфы, в черноморский курортный город Батуми (Аджария) с 24 апреля текущего года, сообщается на сайте Международного аэропорта "Уфа" имени Мустая Карима. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, на самолетах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 100 пассажиров. Вылет из Уфы в 23:50. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Отправление из Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели в 03:50. Время местное для каждого аэропорта. Из аэропорта "Уфа" уже есть прямые рейсы в столицу Грузии – Тбилиси. Полеты выполняет авиакомпания "Азимут" по вторникам и пятницам. Забронировать билеты можно на сайтах авиакомпаний или оформить через авиакассы аэропорта "Уфа".В мае 2023 года РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, батуми, тбилиси, уфа, сергей гаврилов, georgian airways
туризм, грузия, новости, батуми, тбилиси, уфа, сергей гаврилов, georgian airways
Прямые рейсы вновь свяжут Батуми и Уфу с апреля
Из аэропорта "Уфа" уже есть прямые рейсы в столицу Грузии – Тбилиси
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings возобновит прямые регулярные рейсы из столицы Башкирии, Уфы, в черноморский курортный город Батуми (Аджария) с 24 апреля текущего года, сообщается на сайте Международного аэропорта "Уфа" имени Мустая Карима.
Рейсы будут выполняться
два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, на самолетах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 100 пассажиров.
Вылет из Уфы в 23:50. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Отправление из Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели в 03:50. Время местное для каждого аэропорта.
Из аэропорта "Уфа" уже есть прямые рейсы в столицу Грузии – Тбилиси. Полеты выполняет авиакомпания "Азимут" по вторникам и пятницам. Забронировать билеты можно на сайтах авиакомпаний или оформить через авиакассы аэропорта "Уфа".
В мае 2023 года РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.