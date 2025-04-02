https://sputnik-georgia.ru/20250402/rossiyu-i-belarus-obedinyayut-bratskie-uzy---prezident-rf-putin-292762328.html

Россию и Беларусь объединяют братские узы – президент РФ Путин

Россию и Беларусь объединяют братские узы – президент РФ Путин

Sputnik Грузия

Москва и Минск продолжают укреплять братские отношения не только в политическом, но и в историческом контекстах 02.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин в День единения народов России и Беларуси подчеркнул, что этот праздник является символом прочных уз братской дружбы, единства исторических судеб и духовных ценностей. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, сообщает РИА Новости. Второго апреля в Союзном государстве отмечается День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Беларуси, который положил начало процессу интеграции двух стран. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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