https://sputnik-georgia.ru/20250402/rossiyu-i-belarus-obedinyayut-bratskie-uzy---prezident-rf-putin-292762328.html
Россию и Беларусь объединяют братские узы – президент РФ Путин
Россию и Беларусь объединяют братские узы – президент РФ Путин
Sputnik Грузия
Москва и Минск продолжают укреплять братские отношения не только в политическом, но и в историческом контекстах 02.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-02T12:12+0400
2025-04-02T12:12+0400
2025-04-02T12:15+0400
россия
москва
минск
владимир путин
беларусь
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/13/291470896_0:0:1710:963_1920x0_80_0_0_a3fac893797f3fd4175bad31b5e32357.jpg
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин в День единения народов России и Беларуси подчеркнул, что этот праздник является символом прочных уз братской дружбы, единства исторических судеб и духовных ценностей. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, сообщает РИА Новости. Второго апреля в Союзном государстве отмечается День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Беларуси, который положил начало процессу интеграции двух стран. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
минск
беларусь
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/13/291470896_149:0:1670:1141_1920x0_80_0_0_7853e18e945f9c03d70c96629b56c95f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, москва, минск, владимир путин, беларусь, политика
россия, москва, минск, владимир путин, беларусь, политика
Россию и Беларусь объединяют братские узы – президент РФ Путин
12:12 02.04.2025 (обновлено: 12:15 02.04.2025)
Москва и Минск продолжают укреплять братские отношения не только в политическом, но и в историческом контекстах
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik.
Президент России Владимир Путин в День единения народов России и Беларуси подчеркнул, что этот праздник является символом прочных уз братской дружбы, единства исторических судеб и духовных ценностей. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, сообщает РИА Новости
.
"Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси – праздником, символизирующим нерушимые узы братской дружбы наших народов, общность их исторических судеб, духовных и нравственных ценностей", – говорится в сообщении.
Второго апреля в Союзном государстве отмечается День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Беларуси, который положил начало процессу интеграции двух стран.