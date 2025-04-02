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Россию и Беларусь объединяют братские узы – президент РФ Путин
Россию и Беларусь объединяют братские узы – президент РФ Путин
Sputnik Грузия
Москва и Минск продолжают укреплять братские отношения не только в политическом, но и в историческом контекстах 02.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин в День единения народов России и Беларуси подчеркнул, что этот праздник является символом прочных уз братской дружбы, единства исторических судеб и духовных ценностей. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, сообщает РИА Новости. Второго апреля в Союзном государстве отмечается День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Беларуси, который положил начало процессу интеграции двух стран. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, москва, минск, владимир путин, беларусь, политика
россия, москва, минск, владимир путин, беларусь, политика

Россию и Беларусь объединяют братские узы – президент РФ Путин

12:12 02.04.2025 (обновлено: 12:15 02.04.2025)
© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - Sputnik Грузия, 1920, 02.04.2025
© photo: Sputnik / POOL
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Москва и Минск продолжают укреплять братские отношения не только в политическом, но и в историческом контекстах
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин в День единения народов России и Беларуси подчеркнул, что этот праздник является символом прочных уз братской дружбы, единства исторических судеб и духовных ценностей. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.

"Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси – праздником, символизирующим нерушимые узы братской дружбы наших народов, общность их исторических судеб, духовных и нравственных ценностей", – говорится в сообщении.

Второго апреля в Союзном государстве отмечается День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Беларуси, который положил начало процессу интеграции двух стран.
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