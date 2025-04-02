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Великобритания ввела финансовые санкции против двух грузинских судей
Великобритания ввела финансовые санкции против двух грузинских судей
Sputnik Грузия
Санкции предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов на территории Великобритании 02.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Министерство финансов Великобритании ввело финансовые санкции против действующих грузинских судей Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе, говорится в документе "Положение о глобальных антикоррупционных санкциях". Санкции предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов на территории Великобритании лиц, которые причастны или были причастны к серьезной коррупции. Против Мурусидзе и Чинчаладзе уже действуют ограничения на въезд в США и Литву. США ввели визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года. Литва не поясняла своего решения. Кроме того, финансовые санкции против них ввела Чехия. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ в то время посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, литва, сша, великобритания, михаил чинчаладзе, келли дегнан
новости, грузия, в мире, литва, сша, великобритания, михаил чинчаладзе, келли дегнан
Великобритания ввела финансовые санкции против двух грузинских судей
16:15 02.04.2025 (обновлено: 16:24 02.04.2025)
Санкции предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов на территории Великобритании
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Министерство финансов Великобритании ввело финансовые санкции против действующих грузинских судей Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе, говорится в документе "Положение о глобальных антикоррупционных санкциях".
Санкции предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов на территории Великобритании лиц, которые причастны или были причастны к серьезной коррупции.
Против Мурусидзе и Чинчаладзе уже действуют ограничения на въезд в США и Литву. США ввели визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года. Литва не поясняла своего решения. Кроме того, финансовые санкции против них ввела Чехия.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ в то время посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации.