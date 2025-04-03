https://sputnik-georgia.ru/20250403/borovshiesya-so-stikhiey-vedomstva-poluchat-premii-292764058.html
Боровшиеся со стихией ведомства получат премии
Боровшиеся со стихией ведомства получат премии
Sputnik Грузия
Правительство вознаградит сотрудников государственных органов за успешное противостояние стихии в феврале этого года 03.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-03T09:01+0400
2025-04-03T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Правительство Грузии выделило 3,1 миллиона лари на награды и надбавки сотрудникам ведомств, боровшихся со снегопадом в феврале на западе страны.Нетипичный для региона снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля и длился около недели. Особенно пострадали от стихии регионы Гурия и Имерети, где возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, а дома пришли в аварийное состояние. Согласно распоряжению правительства, МВД Грузии получит на награды и надбавки 892,5 тысячи лари, Минздрав – 697,2 тысячи лари, Минобороны – 585,8 тысячи лари, Минрегионов – 113,6 тысячи лари, а Минсельхоз – 79,4 тысячи лари. Остальные средства будут распределены между местными властями районов Озургети, Ланчхути, Вани, Чохатаури, Багдати, Чиатура, Терджола, Ткибули и Хони. Ранее правительство Грузии выделило 77,7 миллиона лари из резервного фонда на устранение последствий сильного снегопада в феврале 2025 года в регионе Гурия. Для борьбы с последствиями снегопада в регионе работали локальные штабов Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые на месте решали проблемы населения. К борьбе со стихией была привлечена и армия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, гурия, западная грузия, имерети, минздрав, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, происшествия
грузия, новости, гурия, западная грузия, имерети, минздрав, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, происшествия
Боровшиеся со стихией ведомства получат премии
Правительство вознаградит сотрудников государственных органов за успешное противостояние стихии в феврале этого года
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Правительство Грузии выделило 3,1 миллиона лари на награды и надбавки сотрудникам ведомств, боровшихся со снегопадом в феврале на западе страны.
Нетипичный для региона снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля и длился около недели. Особенно пострадали от стихии регионы Гурия и Имерети, где возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, а дома пришли в аварийное состояние.
Согласно распоряжению правительства, МВД Грузии получит на награды и надбавки 892,5 тысячи лари, Минздрав – 697,2 тысячи лари, Минобороны – 585,8 тысячи лари, Минрегионов – 113,6 тысячи лари, а Минсельхоз – 79,4 тысячи лари.
Остальные средства будут распределены между местными властями районов Озургети, Ланчхути, Вани, Чохатаури, Багдати, Чиатура, Терджола, Ткибули и Хони.
Ранее правительство Грузии выделило 77,7 миллиона лари из резервного фонда на устранение последствий сильного снегопада в феврале 2025 года в регионе Гурия.
Для борьбы с последствиями снегопада в регионе работали локальные штабов Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые на месте решали проблемы населения.
К борьбе со стихией была привлечена и армия.