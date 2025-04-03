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https://sputnik-georgia.ru/20250403/borovshiesya-so-stikhiey-vedomstva-poluchat-premii-292764058.html
Боровшиеся со стихией ведомства получат премии
Боровшиеся со стихией ведомства получат премии
Sputnik Грузия
Правительство вознаградит сотрудников государственных органов за успешное противостояние стихии в феврале этого года 03.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-03T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Правительство Грузии выделило 3,1 миллиона лари на награды и надбавки сотрудникам ведомств, боровшихся со снегопадом в феврале на западе страны.Нетипичный для региона снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля и длился около недели. Особенно пострадали от стихии регионы Гурия и Имерети, где возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, а дома пришли в аварийное состояние. Согласно распоряжению правительства, МВД Грузии получит на награды и надбавки 892,5 тысячи лари, Минздрав – 697,2 тысячи лари, Минобороны – 585,8 тысячи лари, Минрегионов – 113,6 тысячи лари, а Минсельхоз – 79,4 тысячи лари. Остальные средства будут распределены между местными властями районов Озургети, Ланчхути, Вани, Чохатаури, Багдати, Чиатура, Терджола, Ткибули и Хони. Ранее правительство Грузии выделило 77,7 миллиона лари из резервного фонда на устранение последствий сильного снегопада в феврале 2025 года в регионе Гурия. Для борьбы с последствиями снегопада в регионе работали локальные штабов Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые на месте решали проблемы населения. К борьбе со стихией была привлечена и армия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, гурия, западная грузия, имерети, минздрав, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, происшествия
грузия, новости, гурия, западная грузия, имерети, минздрав, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, происшествия

Боровшиеся со стихией ведомства получат премии

09:01 03.04.2025
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер Ираклий Кобахидзе посетил село Шрома, пострадавшее в ходе снегопада
Премьер Ираклий Кобахидзе посетил село Шрома, пострадавшее в ходе снегопада - Sputnik Грузия, 1920, 03.04.2025
© Сourtesy of Georgian Government
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Правительство вознаградит сотрудников государственных органов за успешное противостояние стихии в феврале этого года
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Правительство Грузии выделило 3,1 миллиона лари на награды и надбавки сотрудникам ведомств, боровшихся со снегопадом в феврале на западе страны.
Нетипичный для региона снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля и длился около недели. Особенно пострадали от стихии регионы Гурия и Имерети, где возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, а дома пришли в аварийное состояние.
Согласно распоряжению правительства, МВД Грузии получит на награды и надбавки 892,5 тысячи лари, Минздрав – 697,2 тысячи лари, Минобороны – 585,8 тысячи лари, Минрегионов – 113,6 тысячи лари, а Минсельхоз – 79,4 тысячи лари.
Остальные средства будут распределены между местными властями районов Озургети, Ланчхути, Вани, Чохатаури, Багдати, Чиатура, Терджола, Ткибули и Хони.
Ранее правительство Грузии выделило 77,7 миллиона лари из резервного фонда на устранение последствий сильного снегопада в феврале 2025 года в регионе Гурия.
Для борьбы с последствиями снегопада в регионе работали локальные штабов Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые на месте решали проблемы населения.
К борьбе со стихией была привлечена и армия.
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