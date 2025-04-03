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Чемпионат Европы по борьбе: первыми выступления начнут грузинские вольники

Чемпионат Европы по борьбе: первыми выступления начнут грузинские вольники

Sputnik Грузия

Будут разыграны медали в 30 весовых категориях у мужчин и женщин, в вольной и греко-римской борьбе 03.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Десять грузинских борцов вольного стиля примут участие в чемпионате Европы, который стартует в Братиславе в понедельник, 7 апреля. Столица Словакии примет чемпионат Европы по борьбе с 7 по 13 апреля. Первыми в турнире примут участие борцы вольного стиля. Будут разыграны медали в 30 весовых категориях у мужчин и женщин, в вольной и греко-римской борьбе. Состав сборной Грузии: Состав сборной Грузии по греко-римской борьбе объявят на днях. На прошлом чемпионате Европы в Бухаресте сборная Грузии завоевала восемь медалей и в общекомандном зачете заняла пятое место. Единственное золото в копилку сборной Грузии принес Гиви Мачарашвили (97 кг). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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