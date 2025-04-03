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Чемпионат Европы по борьбе: первыми выступления начнут грузинские вольники
Чемпионат Европы по борьбе: первыми выступления начнут грузинские вольники
Sputnik Грузия
Будут разыграны медали в 30 весовых категориях у мужчин и женщин, в вольной и греко-римской борьбе 03.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-03T15:44+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Десять грузинских борцов вольного стиля примут участие в чемпионате Европы, который стартует в Братиславе в понедельник, 7 апреля. Столица Словакии примет чемпионат Европы по борьбе с 7 по 13 апреля. Первыми в турнире примут участие борцы вольного стиля. Будут разыграны медали в 30 весовых категориях у мужчин и женщин, в вольной и греко-римской борьбе. Состав сборной Грузии: Состав сборной Грузии по греко-римской борьбе объявят на днях. На прошлом чемпионате Европы в Бухаресте сборная Грузии завоевала восемь медалей и в общекомандном зачете заняла пятое место. Единственное золото в копилку сборной Грузии принес Гиви Мачарашвили (97 кг). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, бухарест, словакия, тбилиси
Чемпионат Европы по борьбе: первыми выступления начнут грузинские вольники
Будут разыграны медали в 30 весовых категориях у мужчин и женщин, в вольной и греко-римской борьбе
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Десять грузинских борцов вольного стиля примут участие в чемпионате Европы, который стартует в Братиславе в понедельник, 7 апреля.
Столица Словакии примет чемпионат Европы по борьбе с 7 по 13 апреля. Первыми в турнире примут участие борцы вольного стиля. Будут разыграны медали в 30 весовых категориях у мужчин и женщин, в вольной и греко-римской борьбе.
Роберт Дингашвили – 57 кг;
Георгий Гониашвили – 61 кг;
Акакий Кемертелидзе – 70 кг;
Георгий Элбакидзе – 74 кг;
Владимир Гамкрелидзе – 79 кг;
Тариэл Гаприндашвили – 86 кг;
Мириан Майсурадзе – 92 кг;
Гиви Мачарашвили – 97 кг;
Соломон Манашвили – 125 кг.
Состав сборной Грузии по греко-римской борьбе объявят на днях.
На прошлом чемпионате Европы в Бухаресте сборная Грузии завоевала восемь медалей и в общекомандном зачете заняла пятое место. Единственное золото в копилку сборной Грузии принес Гиви Мачарашвили (97 кг).