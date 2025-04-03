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Что мы едим: в молоке нашли опасный токсин в Грузии
Что мы едим: в молоке нашли опасный токсин в Грузии
Sputnik Грузия
Опасный для человека токсин был найден во всех пяти проверенных образцах молока под маркой "Соплис нобати" 03.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-03T17:54+0400
2025-04-03T17:54+0400
2025-04-03T18:44+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия обнаружило опасный для человека афлатоксин M1 в молоке, выпускаемом компанией "Вим-Билль-Дан Грузия" под маркой "Соплис нобати". Агентство проверило пять образцов молока продаваемого в тетрапаках этой торговой марки, которые были произведены в Азербайджане, в том числе и предназначенное для детей. "ООО "Вим-Билл-Дан Грузия" поручено изъять/отозвать указанные партии продуктов из торговой сети. Национальное агентство продовольствия призывает потребителей не использовать указанное молоко", – говорится в сообщении. Афлатоксин образуется из плесневых грибов. Корм, загрязненный афлатоксином B1, попадает в организм животного, откуда переходит в молоко и превращается в афлатоксин M1, что создает угрозу здоровью человека. Он может оказывать иммунодепрессивное, мутагенное, тератогенное и канцерогенное действие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, азербайджан
Что мы едим: в молоке нашли опасный токсин в Грузии
17:54 03.04.2025 (обновлено: 18:44 03.04.2025)
Опасный для человека токсин был найден во всех пяти проверенных образцах молока под маркой "Соплис нобати"
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия обнаружило опасный для человека афлатоксин M1 в молоке, выпускаемом компанией "Вим-Билль-Дан Грузия" под маркой "Соплис нобати".
Агентство проверило пять образцов молока продаваемого в тетрапаках этой торговой марки, которые были произведены в Азербайджане, в том числе и предназначенное для детей.
В результате лабораторных исследований повышенное содержание афлатоксина M1 было обнаружено во всех пяти образцах.
"ООО "Вим-Билл-Дан Грузия" поручено изъять/отозвать указанные партии продуктов из торговой сети. Национальное агентство продовольствия призывает потребителей не использовать указанное молоко", – говорится в сообщении.
Афлатоксин образуется из плесневых грибов. Корм, загрязненный афлатоксином B1, попадает в организм животного, откуда переходит в молоко и превращается в афлатоксин M1, что создает угрозу здоровью человека. Он может оказывать иммунодепрессивное, мутагенное, тератогенное и канцерогенное действие.