https://sputnik-georgia.ru/20250403/inflyatsiya-v-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-za-mart-292782353.html

Инфляция в Грузии продолжает расти – данные за март

Инфляция в Грузии продолжает расти – данные за март

Sputnik Грузия

В марте 2025 года по сравнению с февралем 2025 года уровень инфляции составил 1,1% 03.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-03T21:27+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Годовая инфляция (март 2025 года к марту 2024 года) в Грузии составила 3,5% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (февраль 2025 года к февралю 2024 года) в Грузии составляла 2,4%. Больше всего цены выросли в сферах здравоохранения (8,8%), гостиниц и ресторанов (6,6%), на продовольствие и безалкогольные напитки (6,6%), а также образование (4,9%) и на алкогольную и табачную продукцию (4,2%). Цены снизились на связь (12,4%), а также мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (2,1%), а также на транспорт (0,5%). В марте 2025 года по сравнению с февралем 2025 года уровень инфляции составил 1,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"