https://sputnik-georgia.ru/20250403/kto-tosochka-stavit-tochku-v-kurskom-prigraniche-292771723.html

КТО: "Тосочка" ставит точку в Курском приграничье

КТО: "Тосочка" ставит точку в Курском приграничье

Sputnik Грузия

Российские войска в зоне контртеррористической операции (КТО) уверенно добивают бригады противника, прижатые к границе Курской области 03.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-03T12:00+0400

2025-04-03T12:00+0400

2025-04-03T14:26+0400

россия

в мире

политика

киев

сша

украина

эммануэль макрон

владимир путин

the telegraph

цру

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/18/289568264_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_005d6efd521b76f2c72be60d974166fa.jpg

На широком фронте настойчиво продвигаются на территории сопредельной Сумской области, формируя зону безопасности на территории Украины.Группировка войск "Север" эффективно уничтожает формирования трех бригад ВСУ в приграничье Курской области – близ сел Горналь, Гуево, Олешня. Залпы термобарических систем "Тосочка" ускоряют полное освобождение зоны КТО. Противник отступает и несет значительные потери – более 180 военнослужащих и шесть единиц бронетехники только за минувшие сутки.Всего за время курской авантюры Зеленского уничтожены более 71 570 украинских солдат и офицеров, 645 артиллерийских орудий и РСЗО, 403 танка, 622 БМП и БТР, 2242 прочие бронемашины. ВСУ сегодня способны огрызнуться лишь "беспилотной агонией" – в ночь на 2 апреля над Курской областью уничтожены 87 БПЛА.Войска противника еще цепляются за краешек Курской земли с населенными пунктами Горналь и Олешня, однако самые ожесточенные бои уже переместились на сопредельную территорию Сумской области – российские войска уверенно продавливают оборону противника на рубеже Владимировка – Журавка – Басовка. Оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия ВС России успешно поражают живую силу и боевую технику противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка. Южнее, с Белгородского направления, российская группировка войск "Север" нанесла поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ – в районах сел Проходы, Турья, Малая Рыбица, Петрушевка, Михайловское, Великий Прикол и Миропольское Сумской области.Киевский режим впадает в отчаяние и с ужасом ожидает масштабного летнего наступления ВС России – на Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях одновременно. Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко даже уточнил "Время Ч" – середина июля. Коллективный Запад разделяет опасения украинских марионеток и прямо связывает негативные прогнозы с курской катастрофой ВСУ. Лидеры ряда стран ЕС кидают Киеву "соломинки надежд" и относительно небольшую поддержку (на общую сумму 3,5 млрд евро), которые не спасут "утопающего".История неумолимаПризыв "пианиста" Зеленского еще раз собраться (3-4 апреля) с "небольшой группой европейских лидеров" (Стармером и Макроном), чтобы таки ввести на Украину иностранные войска, гаснет в суровой реальности. Европейский альянс "жалких нахлебников" США находится не в лучшей форме – агрессивные намерения не совпадают с экономическими возможностями.На фоне требований Вашингтона "расплатиться" за американскую военную помощь всеми полезными ископаемыми и энергетическими ресурсами "незалежной" британское издание The Independent цинично констатировало: Украине предстоит сделать выбор, чтобы стать колонией России или США. Этот мрачный для Киева прогноз дополнила газета The Telegraph: за 37 месяцев войны РФ взяла под контроль 70 тыс. км² территории Украины, что равно площади Бельгии и Нидерландов вместе взятых. И все же территория – не главная цель, а сопутствующий результат российской СВО. Для организаторов прокси-войны с РФ имеются более критичные цифры: украинская армия за три месяца 2025 года потеряла более 138 тысяч солдат, 2500 танков и 10 тысяч беспилотников. Абсолютно неприемлемый для Запада уровень потерь и безрезультатных финансовых издержек.Вашингтону трудно смириться с поражением. Логика американцев понятна: "Все что угодно, только не капитуляция Запада". Российский МИД отметил, что в позиции США пока "начисто отсутствует требование решить проблемы, связанные с первопричинами вооруженного конфликта". А первопричины это – возрождение на государственном уровне идеологии бандеровцев, превращение Украины в АнтиРоссию, с прицелом на расширение НАТО.Москва твердо намерена и технологически готова преодолевать стратегическую проблему (существования АнтиРоссии) дипломатическими средствами (в ходе переговоров с американцами) или на поле боя (полным уничтожением украинской армии). Российский президент Владимир Путин 28 марта твердо заявил: "Мы их добьем". Полагаю, это относится не только к ВСУ.История неумолимо дописывает еще одну главу проигранной Западом кампании Drang nach Osten. К сожалению, "история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

киев

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

россия, в мире, политика, киев, сша, украина, эммануэль макрон, владимир путин, the telegraph, цру, верховная рада, обострение ситуации вокруг украины