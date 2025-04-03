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Масштабный проект: в столице Грузии вновь появится трамвай – видео
Масштабный проект: в столице Грузии вновь появится трамвай – видео
Sputnik Грузия
Мэрия Тбилиси рассматривает проект по строительству трамвайной линии протяженностью 7,5 километра из спального района Диди Дигоми до станции метро "Дидубе" 03.04.2025, Sputnik Грузия
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Это должно решить транспортную проблему для жителей этого района, в котором нет метро. В течение ближайших лет, согласно прогнозу экспертов, население Диди Дигоми возрастет еще на 40%. Район активно застраивается новостройками, повсюду идет строительство новых корпусов. Сейчас жители добираются до центра города на своих машинах, автобусах или маршрутных такси. В часы пик автомагистрали уже не выдерживают такого потока транспорта, часто возникают многочасовые пробки. Поэтому стало необходимым принятие срочных мер для разгрузки автотранспортных магистралей. По проекту строительства трамвайной линии, на маршруте будет 11 остановок. Его будут обслуживать до 10 трамваев, каждый из которых сможет вместить около 300 пассажиров.Мэрия выделила до года на разработку проекта, включая геодезические работы и анализ пассажиропотока. Строительство трамвайной линии и всей необходимой инфраструктуры потребует еще не менее трех лет.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, транспорт, транспорт в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, транспорт, транспорт в грузии, видео

Масштабный проект: в столице Грузии вновь появится трамвай – видео

17:16 03.04.2025 (обновлено: 17:19 03.04.2025)
© video: Sputnik / Stringer
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Мэрия Тбилиси рассматривает проект по строительству трамвайной линии протяженностью 7,5 километра из спального района Диди Дигоми до станции метро "Дидубе"
Это должно решить транспортную проблему для жителей этого района, в котором нет метро. В течение ближайших лет, согласно прогнозу экспертов, население Диди Дигоми возрастет еще на 40%.

Район активно застраивается новостройками, повсюду идет строительство новых корпусов. Сейчас жители добираются до центра города на своих машинах, автобусах или маршрутных такси.

В часы пик автомагистрали уже не выдерживают такого потока транспорта, часто возникают многочасовые пробки. Поэтому стало необходимым принятие срочных мер для разгрузки автотранспортных магистралей.

По проекту строительства трамвайной линии, на маршруте будет 11 остановок. Его будут обслуживать до 10 трамваев, каждый из которых сможет вместить около 300 пассажиров.

Мэрия выделила до года на разработку проекта, включая геодезические работы и анализ пассажиропотока. Строительство трамвайной линии и всей необходимой инфраструктуры потребует еще не менее трех лет.
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