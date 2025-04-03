https://sputnik-georgia.ru/20250403/massovaya-draka-v-tbilisi--mvd-soobschilo-o-dvukh-zaderzhannykh-292778702.html

Массовая драка в Тбилиси – МВД сообщило о двух задержанных

Массовая драка в Тбилиси – МВД сообщило о двух задержанных

Sputnik Грузия

На улице Агладзе между задержанными и двумя другими фигурантами дела начался словесный конфликт, который вскоре перерос в драку 03.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-03T17:14+0400

2025-04-03T17:14+0400

2025-04-03T17:14+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала двух человек по обвинению в насилии в рамках расследования дела о массовой драке, которая произошла на улице Агладзе (Дидубе-Чугуретский район), сообщили в пресс-службе ведомства. Ночью 2 апреля в СМИ и социальной сети появилось видео массовой драки с участием двух групп молодых людей в Дидубийском районе Тбилиси. На кадрах были слышны звуки выстрелов. Одна из пуль, по словам очевидцев, попала в витрину магазина. Следствие установило, что 2 апреля в ночные часы на улице Агладзе между задержанными и двумя другими фигурантами дела начался словесный конфликт, который вскоре перерос в драку. В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала двух человек. Местонахождение еще одного участника драки устанавливается. Следствие ведется по статье "Групповое насилие". Задержанным по 24 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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