Проявим осторожность – Каладзе о заявлении БДИПЧ по новому закону об "иноагентах"
23:44 03.04.2025 (обновлено: 00:09 04.04.2025)
© photo: Sputnik / Sergey Averin / Перейти в фотобанкФлаг с символикой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
© photo: Sputnik / Sergey Averin/
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БДИПЧ призвал грузинские власти пересмотреть реализацию законодательной инициативы и вновь подчеркнул необходимость тщательной переоценки закона
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" примет во внимание примечания Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ касательно принятия в Грузии аналога американского закона FARA и проявит осторожность, заявил генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе.
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выразило обеспокоенность по поводу принятия в Грузии закона "Об акте регистрации иностранных агентов" (FARA), отметив, что он серьезно ограничит деятельность гражданского общества в стране и всех тех, кто занимается защитой прав человека.
"Конечно, мы принимаем во внимание (призыв БДИПЧ ОБСЕ). Конечно, мы проявляем осторожность. Это будут точно такие же подходы и отношение, как было в США, мы не зря переняли его. Вся агентура, предатели страны, это очень тяжело для страны, и вышеупомянутое законодательство важно (грузинский вариант американского FARA), чтобы все контролировалось, чтобы были защищены интересы страны", – сказал Каладзе.
По его словам, благодаря этому закону никто не сможет посредством другой страны разделить грузинское общество, внести противостояние, устроить революции и финансировать агентуру.
"Все это закончится, друзья. То, что было в прошлые годы, этому больше не бывать", – заявил Каладзе.
Кроме того, мэр Тбилиси удивился, что оппозиция и поддерживающие их СМИ считаются с заявлением ОБСЕ.
"С каких это пор вы начали признавать эту организацию (ОБСЕ/БДИПЧ)? Вы говорили, кто такие ОБСЕ/БДИПЧ? Она ничего не представляет, и их заявления относительно выборов ничего не представляют! Если я говорю неправду, вы можете открыть архив и посмотреть заявления ваших радикальных политиков относительно ОБСЕ/БДИПЧ", – заявил Каладзе.
БДИПЧ призвал грузинских чиновников пересмотреть реализацию законодательной инициативы и вновь подчеркнул необходимость тщательной переоценки закона.
Офис готов оказать содействие в совершенствовании законодательной базы Грузии в этой области посредством проведения юридических обзоров и других форм консультаций, основанных на его многолетнем опыте.
Грузинская версия американского закона об "иноагентах" FARA, который предполагает регистрацию как организаций, так и физических лиц, вступила в силу 3 апреля.
Закон "Об акте регистрации иностранных агентов", принятый парламентом Грузии 1 апреля, подписал президент Грузии Михаил Кавелашвили, и его обнародовали на сайте "Законодательного вестника Грузии".
Согласно вступившим в силу нормам, в Грузии появилось понятие "агент иностранного принципала".
Под термином "иностранный принципал" имеются в виду:
власти зарубежного государства или иностранная политическая партия;
лицо, которое находится за пределами Грузии, кроме граждан Грузии, со статусом "постоянно проживающего в Грузии";
партнерская группа, ассоциация, корпорация, организация или объединение физических лиц, деятельность которых регулируется иностранным законодательством.
Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал".
Кроме того, агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала, или исходя из его интересов.
В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или для его интересов будут собирать, выделять или передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.