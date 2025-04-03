https://sputnik-georgia.ru/20250403/proyavim-ostorozhnost---kaladze-o-zayavlenii-bdipch-po-novomu-zakonu-ob-inoagentakh-292784325.html

Проявим осторожность – Каладзе о заявлении БДИПЧ по новому закону об "иноагентах"

Проявим осторожность – Каладзе о заявлении БДИПЧ по новому закону об "иноагентах"

Sputnik Грузия

БДИПЧ призвал грузинские власти пересмотреть реализацию законодательной инициативы и вновь подчеркнул необходимость тщательной переоценки закона 03.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-03T23:44+0400

2025-04-03T23:44+0400

2025-04-04T00:09+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" примет во внимание примечания Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ касательно принятия в Грузии аналога американского закона FARA и проявит осторожность, заявил генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выразило обеспокоенность по поводу принятия в Грузии закона "Об акте регистрации иностранных агентов" (FARA), отметив, что он серьезно ограничит деятельность гражданского общества в стране и всех тех, кто занимается защитой прав человека. По его словам, благодаря этому закону никто не сможет посредством другой страны разделить грузинское общество, внести противостояние, устроить революции и финансировать агентуру. "Все это закончится, друзья. То, что было в прошлые годы, этому больше не бывать", – заявил Каладзе. Кроме того, мэр Тбилиси удивился, что оппозиция и поддерживающие их СМИ считаются с заявлением ОБСЕ. БДИПЧ призвал грузинских чиновников пересмотреть реализацию законодательной инициативы и вновь подчеркнул необходимость тщательной переоценки закона. Офис готов оказать содействие в совершенствовании законодательной базы Грузии в этой области посредством проведения юридических обзоров и других форм консультаций, основанных на его многолетнем опыте. Грузинская версия американского закона об "иноагентах" FARA, который предполагает регистрацию как организаций, так и физических лиц, вступила в силу 3 апреля. Закон "Об акте регистрации иностранных агентов", принятый парламентом Грузии 1 апреля, подписал президент Грузии Михаил Кавелашвили, и его обнародовали на сайте "Законодательного вестника Грузии". Согласно вступившим в силу нормам, в Грузии появилось понятие "агент иностранного принципала". Под термином "иностранный принципал" имеются в виду: Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал". Кроме того, агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала, или исходя из его интересов. В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или для его интересов будут собирать, выделять или передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, каха каладзе, михаил кавелашвили, обсе, сша, бдипч/обсе, закон об "иноагентах"