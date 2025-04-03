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Трехкратный олимпийский чемпион возглавил Федерацию тяжелой атлетики Грузии
Трехкратный олимпийский чемпион возглавил Федерацию тяжелой атлетики Грузии
Sputnik Грузия
Талахадзе – трехкратный олимпийский чемпион 2016, 2020 и 2024 годов, семикратный чемпион мира (2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023), семикратный чемпион... 03.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Трехкратный олимпийский чемпион, штангист, депутат парламента Грузии Лаша Талахадзе избран президентом Федерации тяжелой атлетики. Предшественником Талахадзе был также олимпийский чемпион Каха Кахишвили. Пост президента федерации Талахадзе будет занимать четыре года. Пост генерального секретаря займет Русудан Мурадашвили. Вице-президентами федерации назначены Каха Кахишвили, Ираклий Турманидзе, Нодар Сирбилашвили. Талахадзе – трехкратный олимпийский чемпион 2016, 2020 и 2024 годов, семикратный чемпион мира (2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023), семикратный чемпион Европы (2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023). Он установил 23 мировых рекорда в весовых категориях свыше 105 кг и свыше 109 кг. Действующий мировой рекордсмен в рывке, толчке и сумме двух упражнений в категории свыше 109 кг. Абсолютный рекордсмен по поднятому весу в рывке (225 кг), в толчке (267 кг) и в сумме двоеборья (492 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, каха кахишвили
Трехкратный олимпийский чемпион возглавил Федерацию тяжелой атлетики Грузии
22:08 03.04.2025 (обновлено: 22:20 03.04.2025)
Талахадзе – трехкратный олимпийский чемпион 2016, 2020 и 2024 годов, семикратный чемпион мира (2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023), семикратный чемпион Европы (2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023)
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Трехкратный олимпийский чемпион, штангист, депутат парламента Грузии Лаша Талахадзе избран президентом Федерации тяжелой атлетики.
Предшественником Талахадзе был также олимпийский чемпион Каха Кахишвили.
Пост президента федерации Талахадзе будет занимать четыре года. Пост генерального секретаря займет Русудан Мурадашвили.
Вице-президентами федерации назначены Каха Кахишвили, Ираклий Турманидзе, Нодар Сирбилашвили.
По итогам парламентских выборов 2024 года Талахадзе стал депутатом. К правящей партии "Грузинская мечта" он присоединился в августе того же года, вскоре после завершения Олимпийских игр в Париже.
Талахадзе – трехкратный олимпийский чемпион 2016, 2020 и 2024 годов, семикратный чемпион мира (2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023), семикратный чемпион Европы (2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023).
Он установил 23 мировых рекорда в весовых категориях свыше 105 кг и свыше 109 кг. Действующий мировой рекордсмен в рывке, толчке и сумме двух упражнений в категории свыше 109 кг. Абсолютный рекордсмен по поднятому весу в рывке (225 кг), в толчке (267 кг) и в сумме двоеборья (492 кг).