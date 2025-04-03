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В Грузии НПО больше не будут участвовать в принятии государственных решений
В Грузии НПО больше не будут участвовать в принятии государственных решений
Sputnik Грузия
Решение в правящей партии объяснили тем, что участие НПО не обеспечивает достижения цели 03.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-03T09:48+0400
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2025-04-03T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении пакет из поправок в 14 законов, которые лишают неправительственные организации права участия в принятии государственных решений. Согласно действующему законодательству, консультации с гражданским сектором были обязательными в принятии ряда таких вопросов, как назначение прокуроров, членов Высшего совета юстиции, судей, общественного защитника в сфере защиты прав потребителей, членов ЦИК. Решение в правящей партии объяснили тем, что участие НПО не обеспечивает достижения цели – участия гражданского общества в принятии государственных решений, и часто препятствует эффективному осуществлению государственного управления, так как большая часть неправительственных организаций финансируется из-за рубежа. Поправки вступят в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, политика
новости, грузия, тбилиси, политика
В Грузии НПО больше не будут участвовать в принятии государственных решений
Решение в правящей партии объяснили тем, что участие НПО не обеспечивает достижения цели
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении пакет из поправок в 14 законов, которые лишают неправительственные организации права участия в принятии государственных решений.
Согласно действующему законодательству, консультации с гражданским сектором были обязательными в принятии ряда таких вопросов, как назначение прокуроров, членов Высшего совета юстиции, судей, общественного защитника в сфере защиты прав потребителей, членов ЦИК.
Решение в правящей партии объяснили тем, что участие НПО не обеспечивает достижения цели – участия гражданского общества в принятии государственных решений, и часто препятствует эффективному осуществлению государственного управления, так как большая часть неправительственных организаций финансируется из-за рубежа.
"Они являются организациями, продвигающими интересы финансирующих государств и организаций. Исходя из вышесказанного, их действия в процессе принятия публичных решений основаны не на интересах местного общества, а служат политической и экономической повестке внешних сил. Несмотря на то, что НПО могут участвовать в общественных процессах и предлагать идеи, их обязательная вовлеченность в разработку госполитики и принятие публичных решений может создать угрозу суверенитету страны и прозрачности демократических процессов", – говорится в разъяснении.
Поправки вступят в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".