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Венгрия прекращает сотрудничать с Международным уголовным судом

Венгрия прекращает сотрудничать с Международным уголовным судом

Sputnik Грузия

Сфера компетенции МУС – преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии 03.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-03T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Правительство Венгрии приняло решение прекратить сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге, об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны.Процедура расторжения соглашения в соответствии с конституционными и международно-правовыми рамками будет инициирована в четверг.Международный уголовный судМУС – это первый постоянный международный орган уголовной юстиции, который официально начал свою работу с 1 июля 2002 года. Он учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Римский статут подписали 137 стран, однако ратифицировали его только 124 государства.Сфера его компетенции – преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.МУС иногда путают с Международным судом ООН, который также заседает в Гааге. Однако у них разная компетенция. МУС не входит в официальные структуры ООН.Юрисдикцию МУС не признают государства, в которых проживает больше половины населения планеты: Россия, США, Индия, Китай, Турция, Беларусь, Азербайджан, Индонезия, Египет, Казахстан, Иран, Саудовская Аравия и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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