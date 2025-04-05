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Активы инвестиционных фондов в Грузии превысили 200 миллионов лари
Активы инвестиционных фондов в Грузии превысили 200 миллионов лари
Sputnik Грузия
По состоянию на 31 декабря 2024 года на рынке действовало восемь компаний по управлению активами и 19 инвестиционных фондов 05.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-05T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Общий объем активов под управлением инвестиционных фондов за последние три года рос в среднем на 59% в год и к концу 2024 года превысил 200 млн лари, говорится в сообщении Национального банка Грузии. Грузинский рынок инвестиционных фондов в последние годы динамично развивается. Первый управляющий активами был зарегистрирован в 2020 году, а первый инвестиционный фонд – в 2021 году. Нацбанк отметил и разнообразие стратегий инвестиционных фондов. Сегодня на рынке представлены фонды, инвестирующие в долговые инструменты и инструменты с фиксированной доходностью, а также фонды частного и венчурного капитала, "смешанные" и другие типы фондов. Одним из факторов этого роста является роль Национального банка в процессе устойчивого развития финансового сектора и совершенствования нормативно-правовой базы. В результате совместных усилий правительства Грузии и Нацбанка в июле 2020 года был принят новый Закон "Об инвестиционных фондах", полностью обновивший и усовершенствовавший нормативную базу, основанную на соответствующих директивах ЕС и основных принципах Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). По информации регулятора, благодаря созданию такой базы также возрос интерес участников рынка к инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами в Грузии. Как результат, нормативная база и надзор, обеспечиваемые Национальным банком, дают импульс оздоровлению рынка и привлекают новых инвесторов, что в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на финансовую стабильность и экономическое развитие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
Активы инвестиционных фондов в Грузии превысили 200 миллионов лари
По состоянию на 31 декабря 2024 года на рынке действовало восемь компаний по управлению активами и 19 инвестиционных фондов
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Общий объем активов под управлением инвестиционных фондов за последние три года рос в среднем на 59% в год и к концу 2024 года превысил 200 млн лари, говорится в сообщении Национального банка Грузии.
Грузинский рынок инвестиционных фондов в последние годы динамично развивается. Первый управляющий активами был зарегистрирован в 2020 году, а первый инвестиционный фонд – в 2021 году.
За этот же период существенно выросло и количество компаний по управлению активами и инвестиционных фондов: по состоянию на 31 декабря 2024 года на рынке действовало восемь компаний по управлению активами и 19 инвестиционных фондов.
Нацбанк отметил и разнообразие стратегий инвестиционных фондов. Сегодня на рынке представлены фонды, инвестирующие в долговые инструменты и инструменты с фиксированной доходностью, а также фонды частного и венчурного капитала, "смешанные" и другие типы фондов.
Одним из факторов этого роста является роль Национального банка в процессе устойчивого развития финансового сектора и совершенствования нормативно-правовой базы.
"Законодательные инициативы и меры поддержки развития рынка капитала, подготовленные Нацбанком в последние годы, способствуют созданию более разнообразной и инклюзивной инвестиционной среды, которая предоставляет новым участникам возможность выхода на рынок", – говорится в сообщении.
В результате совместных усилий правительства Грузии и Нацбанка в июле 2020 года был принят новый Закон "Об инвестиционных фондах", полностью обновивший и усовершенствовавший нормативную базу, основанную на соответствующих директивах ЕС и основных принципах Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).
"Это подтверждается и аналитическим отчетом, опубликованным Европейской комиссией в феврале 2023 года, согласно которому законодательство Грузии об инвестиционных фондах соответствует законодательству Европейского союза", – отмечено в сообщении.
По информации регулятора, благодаря созданию такой базы также возрос интерес участников рынка к инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами в Грузии.
Как результат, нормативная база и надзор, обеспечиваемые Национальным банком, дают импульс оздоровлению рынка и привлекают новых инвесторов, что в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на финансовую стабильность и экономическое развитие страны.