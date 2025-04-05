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Гражданам Украины сократили срок безвизового пребывания в Грузии
Гражданам Украины сократили срок безвизового пребывания в Грузии
Sputnik Грузия
Граждане Украины должны обновить срок пребывания в стране, в противном случае им грозит штраф за незаконное пребывание в Грузии 05.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-05T11:58+0400
2025-04-05T11:58+0400
2025-04-05T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение сократить с трех лет до одного года срок возможности безвизового пребывания в стране для граждан Украины.Постановление, подписанное премьер-министром Ираклием Кобахидзе, вступило в силу 3 апреля и распространится на тех, кто въехал в Грузию после 24 февраля 2025 года.Согласно постановлению "Об утверждении перечня стран, граждане которых могут без виз въезжать в Грузию", у граждан Украины есть право въезжать в Грузию и находиться здесь без визы один год. Изначально на граждан Украины распространялся срок пребывания без визы в течение года. В 2023 году власти продлили этот срок до двух лет, а в 2024-м — до трех. Граждане Украины должны обновить срок пребывания в стране, в противном случае им грозит штраф за незаконное пребывание в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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украина, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе
украина, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе
Гражданам Украины сократили срок безвизового пребывания в Грузии
Граждане Украины должны обновить срок пребывания в стране, в противном случае им грозит штраф за незаконное пребывание в Грузии
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение сократить с трех лет до одного года срок возможности безвизового пребывания в стране для граждан Украины.
Постановление, подписанное премьер-министром Ираклием Кобахидзе, вступило в силу 3 апреля и распространится на тех, кто въехал в Грузию после 24 февраля 2025 года.
Согласно постановлению "Об утверждении перечня стран, граждане которых могут без виз въезжать в Грузию", у граждан Украины есть право въезжать в Грузию и находиться здесь без визы один год.
Изначально на граждан Украины распространялся срок пребывания без визы в течение года. В 2023 году власти продлили этот срок до двух лет, а в 2024-м — до трех.
Граждане Украины должны обновить срок пребывания в стране, в противном случае им грозит штраф за незаконное пребывание в Грузии.