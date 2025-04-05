https://sputnik-georgia.ru/20250405/grazhdanam-ukrainy-sokratili-srok-bezvizovogo-prebyvaniya-v-gruzii-292797944.html

Гражданам Украины сократили срок безвизового пребывания в Грузии

Гражданам Украины сократили срок безвизового пребывания в Грузии

Sputnik Грузия

Граждане Украины должны обновить срок пребывания в стране, в противном случае им грозит штраф за незаконное пребывание в Грузии 05.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-05T11:58+0400

2025-04-05T11:58+0400

2025-04-05T11:58+0400

украина

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение сократить с трех лет до одного года срок возможности безвизового пребывания в стране для граждан Украины.Постановление, подписанное премьер-министром Ираклием Кобахидзе, вступило в силу 3 апреля и распространится на тех, кто въехал в Грузию после 24 февраля 2025 года.Согласно постановлению "Об утверждении перечня стран, граждане которых могут без виз въезжать в Грузию", у граждан Украины есть право въезжать в Грузию и находиться здесь без визы один год. Изначально на граждан Украины распространялся срок пребывания без визы в течение года. В 2023 году власти продлили этот срок до двух лет, а в 2024-м — до трех. Граждане Украины должны обновить срок пребывания в стране, в противном случае им грозит штраф за незаконное пребывание в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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украина, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе