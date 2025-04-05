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Иностранцы и граждане Грузии задержаны за наркопреступления в Тбилиси
Иностранцы и граждане Грузии задержаны за наркопреступления в Тбилиси
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 05.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-05T16:16+0400
2025-04-05T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Два иностранных гражданина и четыре гражданина Грузии задержаны в Тбилиси по обвинению в приобретении, хранении и сбыте марихуаны, говорится в сообщении МВД страны. По данным ведомства, сотрудники полиции для доказательства фактов сбыта осуществили несколько контрольных закупок, засняв процесс на скрытую камеру. Кроме того, после ареста полиция во время обысков задержанных, их домов и мест тайного хранения наркотиков, помимо марихуаны, изъяла также героин, метадон, мефедрон, бупренорфин, альфа-ПВП. Также в доме одного из задержанных были обнаружены 15,5 тысячи евро, 15,5 тысячи долларов и 6,6 тысячи лари. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Полиция в период с 17 марта по 4 апреля задержала 43 человека по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, большинство из задержанных – наркореализаторы. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточаются сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика, происшествия, грузия, новости, тбилиси
наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика, происшествия, грузия, новости, тбилиси
Иностранцы и граждане Грузии задержаны за наркопреступления в Тбилиси
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Два иностранных гражданина и четыре гражданина Грузии задержаны в Тбилиси по обвинению в приобретении, хранении и сбыте марихуаны, говорится в сообщении МВД страны.
По данным ведомства, сотрудники полиции для доказательства фактов сбыта осуществили несколько контрольных закупок, засняв процесс на скрытую камеру.
Кроме того, после ареста полиция во время обысков задержанных, их домов и мест тайного хранения наркотиков, помимо марихуаны, изъяла также героин, метадон, мефедрон, бупренорфин, альфа-ПВП.
Также в доме одного из задержанных были обнаружены 15,5 тысячи евро, 15,5 тысячи долларов и 6,6 тысячи лари.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
Полиция в период с 17 марта по 4 апреля задержала 43 человека по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, большинство из задержанных – наркореализаторы.
Активные задержания за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания.
Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.
Кроме того, ужесточаются сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.