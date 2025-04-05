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Кадровые перестановки в правительстве пойдут на благо страны – премьер Грузии

Кадровые перестановки в правительстве пойдут на благо страны – премьер Грузии

Sputnik Грузия

У нас очень хорошая команда, состоящая из профессионалов, заявил Кобахидзе 05.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-05T20:20+0400

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ираклий кобахидзе

сгб

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Изменения в правительстве способствуют оздоровлению системы власти, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Премьер-министр на этой неделе заявил о смене главы СГБ, разделении министерства регионального развития и инфраструктуры на два ведомства и представил нового министра юстиции страны. "Обновление всегда необходимо в любой команде. И в данном случае мы считаем, что процессы, которые развернулись в последние дни, еще больше оздоровят деятельность правительства. Это обеспечит та команда, которая сформирована сегодня. У нас очень хорошая команда, состоящая из профессионалов", – сказал Кобахидзе. На сегодняшний день в правительстве Грузии 12 министров и один госминистр. Вице-премьерами являются главы Минэкономики, МВД и Минобороны. При этом министр экономики и устойчивого развития занимает должность первого вице-премьера. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, сгб