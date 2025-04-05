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"Мы неустанно будем трудиться" – Анри Оханашвили вступил в должность главы СГБ
"Мы неустанно будем трудиться" – Анри Оханашвили вступил в должность главы СГБ
Sputnik Грузия
Оханашвили заявил, что к вызовам госбезопасности Грузии относится обострение политической ситуации различными силами и подготовка почвы для насильственной... 05.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Новый глава Службы государственной безопасности Грузии Анри Оханашвили при вступлении в должность заявил, что его ведомство будет неустанно работать, дабы оправдать ответственность, возложенную на него государством, и защищать страну.Оханашвили был представлен на пост главы СГБ Грузии 2 апреля, после того как стало известно об отставке действующего руководителя Григола Лилуашвили. Уже 4 апреля кандидатуру Оханашвили утвердил парламент. До вступления в должность Оханашвили заявил, что к вызовам государственной безопасности Грузии относится обострение политической ситуации различными силами и подготовка почвы для насильственной смены власти, а также мобилизация ресурсов в этом направлении. "Служба государственной безопасности Грузии продолжит активную работу по выявлению, предотвращению и пресечению указанных угроз", – подчеркнул Оханашвили. Кроме того, он отметил, что СГБ продолжит активную борьбу с терроризмом и коррупцией, чтобы сохранить позитивные тенденции в этих направлениях. Анри Оханашвили будет занимать должность главы СГБ Грузии в течение шести лет. Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявлению и пресечению коррупции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сгб, анри оханашвили, григол лилуашвили, тбилиси, грузия, политика, новости
сгб, анри оханашвили, григол лилуашвили, тбилиси, грузия, политика, новости
"Мы неустанно будем трудиться" – Анри Оханашвили вступил в должность главы СГБ
13:13 05.04.2025 (обновлено: 13:15 05.04.2025)
Оханашвили заявил, что к вызовам госбезопасности Грузии относится обострение политической ситуации различными силами и подготовка почвы для насильственной смены власти
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Новый глава Службы государственной безопасности Грузии Анри Оханашвили при вступлении в должность заявил, что его ведомство будет неустанно работать, дабы оправдать ответственность, возложенную на него государством, и защищать страну.
Оханашвили был представлен на пост главы СГБ Грузии 2 апреля, после того как стало известно об отставке действующего руководителя Григола Лилуашвили. Уже 4 апреля кандидатуру Оханашвили утвердил парламент.
"Мы не покладая рук будем трудиться, чтобы укрепить ту огромную ответственность, которая есть у нас перед нашим государством и народом, еще более усилиться институционально и, что самое главное, чтобы быть на страже страны", – сказал Оханашвили.
До вступления в должность Оханашвили заявил, что к вызовам государственной безопасности Грузии относится обострение политической ситуации различными силами и подготовка почвы для насильственной смены власти, а также мобилизация ресурсов в этом направлении.
"Служба государственной безопасности Грузии продолжит активную работу по выявлению, предотвращению и пресечению указанных угроз", – подчеркнул Оханашвили.
Кроме того, он отметил, что СГБ продолжит активную борьбу с терроризмом и коррупцией, чтобы сохранить позитивные тенденции в этих направлениях.
Анри Оханашвили будет занимать должность главы СГБ Грузии в течение шести лет.
Служба госбезопасности, основанная в 2015 году, представляет собой систему специализированных учреждений исполнительной власти, напрямую подчиненных правительству Грузии, которые в пределах своей компетенции обеспечивают государственную безопасность.
Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявлению и пресечению коррупции.