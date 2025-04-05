https://sputnik-georgia.ru/20250405/my-neustanno-budem-truditsya--anri-okhanashvili-vstupil-v-dolzhnost-glavy-sgb-292799314.html

"Мы неустанно будем трудиться" – Анри Оханашвили вступил в должность главы СГБ

"Мы неустанно будем трудиться" – Анри Оханашвили вступил в должность главы СГБ

Sputnik Грузия

Оханашвили заявил, что к вызовам госбезопасности Грузии относится обострение политической ситуации различными силами и подготовка почвы для насильственной... 05.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-05T13:13+0400

2025-04-05T13:13+0400

2025-04-05T13:15+0400

сгб

анри оханашвили

григол лилуашвили

тбилиси

грузия

политика

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/03/251061016_0:26:2400:1376_1920x0_80_0_0_1ee87968b9752c9e2df233d01b70eda1.jpg

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Новый глава Службы государственной безопасности Грузии Анри Оханашвили при вступлении в должность заявил, что его ведомство будет неустанно работать, дабы оправдать ответственность, возложенную на него государством, и защищать страну.Оханашвили был представлен на пост главы СГБ Грузии 2 апреля, после того как стало известно об отставке действующего руководителя Григола Лилуашвили. Уже 4 апреля кандидатуру Оханашвили утвердил парламент. До вступления в должность Оханашвили заявил, что к вызовам государственной безопасности Грузии относится обострение политической ситуации различными силами и подготовка почвы для насильственной смены власти, а также мобилизация ресурсов в этом направлении. "Служба государственной безопасности Грузии продолжит активную работу по выявлению, предотвращению и пресечению указанных угроз", – подчеркнул Оханашвили. Кроме того, он отметил, что СГБ продолжит активную борьбу с терроризмом и коррупцией, чтобы сохранить позитивные тенденции в этих направлениях. Анри Оханашвили будет занимать должность главы СГБ Грузии в течение шести лет. Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявлению и пресечению коррупции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

сгб, анри оханашвили, григол лилуашвили, тбилиси, грузия, политика, новости