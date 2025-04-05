https://sputnik-georgia.ru/20250405/plan-privatizatsii-gosimuschestva-perevypolnen--minekonomiki-gruzii-292797560.html
План приватизации госимущества перевыполнен – Минэкономики Грузии
План приватизации госимущества перевыполнен – Минэкономики Грузии
Sputnik Грузия
Приватизация государственного имущества в 2024 году принесла бюджету Грузии 236 миллионов лари 05.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-05T15:15+0400
2025-04-05T15:15+0400
2025-04-05T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. План приватизации за первый квартал 2025 года успешно перевыполнен, заявила первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Нино Энукидзе. "В бюджет было мобилизовано более 44,5 миллиона лари, что означает выполнение плана на 101%", – сказала Энукидзе. По ее словам, план приватизации на первый квартал текущего года составлял 43,9 миллиона лари. Национальное агентство государственного имущества министерства экономики активно продолжает процесс ускоренной приватизации государственного имущества и предлагает частному сектору различное движимое и недвижимое имущество. Приватизация государственного имущества в 2024 году принесла бюджету Грузии 236 миллионов лари. В прошлом году агентство объявило о проведении 1 436 электронных аукционов, а общее количество объектов недвижимости, проданных на аукционах, составило 603 единицы. По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития. Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальное агентство государственного имущества, министерство экономики и устойчивого развития грузии
экономика, грузия, новости, национальное агентство государственного имущества, министерство экономики и устойчивого развития грузии
План приватизации госимущества перевыполнен – Минэкономики Грузии
Приватизация государственного имущества в 2024 году принесла бюджету Грузии 236 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. План приватизации за первый квартал 2025 года успешно перевыполнен, заявила первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Нино Энукидзе.
"В бюджет было мобилизовано более 44,5 миллиона лари, что означает выполнение плана на 101%", – сказала Энукидзе.
По ее словам, план приватизации на первый квартал текущего года составлял 43,9 миллиона лари.
"Процесс приватизации активно продолжается, в течение первого квартала Национальное агентство государственного имущества объявило более 200 электронных аукционов, было реализовано 133 объекта. Это дает нам надежду, что процесс приватизации будет активно продолжаться и в следующих кварталах, что позволит нам снова внести средства в бюджет и перевыполнить план", – отметила Энукидзе.
Национальное агентство государственного имущества министерства экономики активно продолжает процесс ускоренной приватизации государственного имущества и предлагает частному сектору различное движимое и недвижимое имущество.
Приватизация государственного имущества в 2024 году принесла бюджету Грузии 236 миллионов лари.
В прошлом году агентство объявило о проведении 1 436 электронных аукционов, а общее количество объектов недвижимости, проданных на аукционах, составило 603 единицы.
В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.
По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.
Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.