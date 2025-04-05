https://sputnik-georgia.ru/20250405/predsedatel-parlamenta-gruzii-otpravilsya-v-tashkent-292801328.html

Председатель парламента Грузии отправился в Ташкент

Председатель парламента Грузии отправился в Ташкент

Sputnik Грузия

В рамках визита запланировано выступление Папуашвили на сессии ассамблеи 05.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-05T17:17+0400

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майя битадзе

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили возглавил парламентскую делегацию, отправившуюся в Ташкент для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза (IPU) в Ташкенте. Ассамблея пройдет в столице Узбекистана 5-8 апреля. В рамках визита запланировано выступление председателя парламента Грузии на сессии ассамблеи, также Шалва Папуашвили проведет двусторонние встречи с председателями парламентов. Вместе с председателем парламента в состав грузинской парламентской делегации входят председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе. Межпарламентский союз – международная неправительственная организация, служащая для координации действий парламентов мира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ташкент, узбекистан, грузия, новости, политика, майя битадзе, шалва папуашвили