Реставрация Гелати – премьер Грузии назвал формулу успеха
© photo: Sputnik / StringerГелатский монастырь Богородицы
© photo: Sputnik / Stringer
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Такое сотрудничество создает новый опыт в сфере защиты культурного наследия, уверен Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Совместный план по реставрации Гелатского монастыря правительства и церкви стал ключевой формулой успеха, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Патриархия Грузии в апреле 2023 года получила право на осуществление всех работ в монастырском комплексе, после того как высказала недовольство работой министерства культуры и потребовала проведения реставрации с единым планом управления.
"У нас есть координированная стратегия – Патриархия, как владелец памятника, берет на себя ответственность за методологию работ, а правительство обеспечивает полную финансовую и материальную поддержку, что является нашей ответственностью. Эта форма сотрудничества полностью соответствует принципам и требованиям ЮНЕСКО", – сказал Кобахидзе.
По его словам, такое сотрудничество создает новый опыт в сфере защиты культурного наследия.
© photo: Sputnik / StringerГелатский монастырь Богородицы
Гелатский монастырь Богородицы
© photo: Sputnik / Stringer
"Мы уверены, что очень скоро к нам вернется монастырский комплекс Гелати, этот бесценный храм, без строительных лесов, временных конструкций, полностью восстановленный. И мы все снова будем гордиться этим бесценным наследием нашей страны", – отметил Кобахидзе.
Проблемы в Гелати
Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии.
Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, вода снова попала на фрески.
© photo: Sputnik / StringerГелатский монастырь Богородицы
Гелатский монастырь Богородицы
© photo: Sputnik / Stringer
Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры.
В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено.
© photo: Sputnik / StringerГелатский монастырь Богородицы
Гелатский монастырь Богородицы
© photo: Sputnik / Stringer
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994).
В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.