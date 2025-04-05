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Тбилиси и Инчхон свяжут чартерные рейсы на время летнего сезона
Тбилиси и Инчхон свяжут чартерные рейсы на время летнего сезона
Sputnik Грузия
Прямые рейсы между Инчхоном и Тбилиси будут выполнены 11 мая, 25 мая, 8 июня, 22 июня и 6 июля текущего года 05.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Ведущая авиакомпания Республики Корея Korean Air возобновит чартерные рейсы в Грузию в летний сезон – первый рейс Тбилиси-Инчхон состоится 11 мая, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации. Согласно заявке, поданной Korean Air в Агентство гражданской авиации, прямые рейсы между Инчхоном и Тбилиси будут выполнены также 25 мая, 8 июня, 22 июня и 6 июля текущего года. По информации Агентства, корейский авиаперевозчик выполнял чартерные рейсы по маршруту Инчхон – Тбилиси – Инчхон и в 2024 году, а в 2018-2019 годах сезонные рейсы выполнялись по маршруту Сеул – Тбилиси – Сеул. Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии выдало Korean Air необходимое разрешение на выполнение нерегулярных авиаперевозок в Грузию 2 апреля 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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korean air, грузия, новости, туризм, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии, южная корея
korean air, грузия, новости, туризм, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии, южная корея
Тбилиси и Инчхон свяжут чартерные рейсы на время летнего сезона
Прямые рейсы между Инчхоном и Тбилиси будут выполнены 11 мая, 25 мая, 8 июня, 22 июня и 6 июля текущего года
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Ведущая авиакомпания Республики Корея Korean Air возобновит чартерные рейсы в Грузию в летний сезон – первый рейс Тбилиси-Инчхон состоится 11 мая, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.
Согласно заявке, поданной Korean Air в Агентство гражданской авиации, прямые рейсы между Инчхоном и Тбилиси будут выполнены также 25 мая, 8 июня, 22 июня и 6 июля текущего года.
По информации Агентства, корейский авиаперевозчик выполнял чартерные рейсы по маршруту Инчхон – Тбилиси – Инчхон и в 2024 году, а в 2018-2019 годах сезонные рейсы выполнялись по маршруту Сеул – Тбилиси – Сеул.
Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии выдало Korean Air необходимое разрешение на выполнение нерегулярных авиаперевозок в Грузию 2 апреля 2025 года.