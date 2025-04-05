https://sputnik-georgia.ru/20250405/v-gruzii-zaderzhali-zhenschinu-za-moshennichestvo-s-surrogatnym-materinstvom-292798113.html

В Грузии задержали женщину за мошенничество с суррогатным материнством

В Грузии задержали женщину за мошенничество с суррогатным материнством

Sputnik Грузия

Обвиняемой, в случае подтверждения вины, грозит до 9 лет лишения свободы 05.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-05T19:19+0400

2025-04-05T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Полиция в Тбилиси по обвинению в мошенничестве с суррогатным материнством в особо крупном размере задержала 34-летнюю женщину, сообщают в пресс-службе МВД Грузии.По версии следствия, с обвиняемой связалась пара, которая хотела родить ребенка при помощи метода суррогации. После заключения соглашения обвиняемая убедила пару, что якобы две суррогатные матери родили им девочек, у которых появились серьезные проблемы со здоровьем, и с целью лечения новорожденных взяла у них дополнительную сумму. В общей сложности задержанная получила от пострадавших 310 тысяч лари и 15 тысяч долларов. Расследование продолжается по статье 180 УК Грузии (мошенничество в крупном размере). Обвиняемой, в случае подтверждения вины, грозит до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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