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В Грузии задержали женщину за мошенничество с суррогатным материнством
В Грузии задержали женщину за мошенничество с суррогатным материнством
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Обвиняемой, в случае подтверждения вины, грозит до 9 лет лишения свободы 05.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-05T19:19+0400
2025-04-05T19:19+0400
2025-04-05T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Полиция в Тбилиси по обвинению в мошенничестве с суррогатным материнством в особо крупном размере задержала 34-летнюю женщину, сообщают в пресс-службе МВД Грузии.По версии следствия, с обвиняемой связалась пара, которая хотела родить ребенка при помощи метода суррогации. После заключения соглашения обвиняемая убедила пару, что якобы две суррогатные матери родили им девочек, у которых появились серьезные проблемы со здоровьем, и с целью лечения новорожденных взяла у них дополнительную сумму. В общей сложности задержанная получила от пострадавших 310 тысяч лари и 15 тысяч долларов. Расследование продолжается по статье 180 УК Грузии (мошенничество в крупном размере). Обвиняемой, в случае подтверждения вины, грозит до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
В Грузии задержали женщину за мошенничество с суррогатным материнством
Обвиняемой, в случае подтверждения вины, грозит до 9 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Полиция в Тбилиси по обвинению в мошенничестве с суррогатным материнством в особо крупном размере задержала 34-летнюю женщину, сообщают в пресс-службе МВД Грузии.
По версии следствия, с обвиняемой связалась пара, которая хотела родить ребенка при помощи метода суррогации.
После заключения соглашения обвиняемая убедила пару, что якобы две суррогатные матери родили им девочек, у которых появились серьезные проблемы со здоровьем, и с целью лечения новорожденных взяла у них дополнительную сумму.
В общей сложности задержанная получила от пострадавших 310 тысяч лари и 15 тысяч долларов.
Расследование продолжается по статье 180 УК Грузии (мошенничество в крупном размере). Обвиняемой, в случае подтверждения вины, грозит до 9 лет лишения свободы.