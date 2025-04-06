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Маневры НАТО "Морской щит" в Румынии: цели, средства и украинский акцент

Маневры НАТО "Морской щит" в Румынии: цели, средства и украинский акцент

Sputnik Грузия

Самые сложные учения НАТО в Черном море проводятся фактически в зоне боевых действий (СВО), и дерзко адресованы Москве, отмечает военный обозреватель Sputnik... 06.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-06T13:46+0400

2025-04-06T13:46+0400

2025-04-06T13:46+0400

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Североатлантический альянс не сделал правильных выводов из деструктивных последствий "расширения на восток", и маниакально готовится к прямому военному конфликту с Россией. Очевидно, последнему в бесславной истории агрессивного "клуба самоубийц". Как бы то ни было, Румынии отведена роль "сакральной жертвы", которая должна первой сгореть в ядерном огне.В дельте Дуная и в Черном море 31 марта – 11 апреля проходят военные учения НАТО "Морской щит-2025" с участием 2500 военнослужащих и 150 единиц боевой техники из 12 стран (плюс Молдова). ВМС Румынии представляют 30 из 33 привлеченных боевых кораблей. Отрабатываются "стандартные боевые процедуры НАТО во всех условиях боевых действий: на суше, в воздухе и на море", включая "борьбу с подводными лодками, морскими минами, огневые задачи с применением боеприпасов всех калибров".Если присутствие ВМС причерноморских Болгарии, Румынии и Турции в составе региональной тактической группы по противоминной борьбе формально оправдывает риск непреднамеренного военного столкновения с Россией, то участие Британии, Греции, Италии, Франции, США и Канады – выглядит совершенно безрассудным. Не потому, что большинство этих стран находятся за тысячи километров от Румынии. А потому что даже New York Times известно: американские и британские специалисты в августе 2024 года участвовали в подготовке группового удара 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Появляться через семь месяцев после этого на антироссийских маневрах в Черном море – де-факто в зоне СВО – величайшая наглость, "танец Майкла Джексона" на пороге Третьей мировой.Командование НАТО туманно дополнило: "Военно-морские учения призваны улучшить оперативное и тактическое взаимодействие между подразделениями для планирования и проведения военно-морских операций с целью восстановления контроля над морскими коммуникациями".Щит или мечРасстояние от румынского порта Констанца до российского Севастополя – менее 400 км, морские полигоны НАТО еще ближе. Закономерно возникают вопросы. Упомянутые выше "партнерские силы" – только ли "нейтральная" Молдова, которая традиционно участвует в маневрах Sea Shield "на подхвате"? И не обернется ли "контроль коммуникаций" попытками прикрытия "Морским щитом" объектов ВСУ в одесских портах (от российских ударов)?Тактический сценарий маневров в дельте Дуная предусматривает десантирование, ведение боя на побережье противника. Безусловно, это подготовка к высадке десанта на российское побережье. Предположим невероятное: "мышиная возня" натовских ВМС и ВВС трансформируется в организацию противолодочных рубежей и "бесполетной зоны" в северо-западной части Черного моря. После этого "морской щит" очень быстро превратится для участников в Дамоклов меч.Временно исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан 31 марта заявил, что противоракетный щит НАТО обеспечил безопасность его страны, позволил развиваться экономически. Безусловно, это политическая демагогия, ведь до появления на румынской земле стартовой позиции американских ракет страна была в большей безопасности. А после – стала угрозой России, и мишенью для российского ядерного оружия. Заметим, в ситуации вынужденного его применения "отрикошетит" и ближайшим соседям. С другой стороны, популярный в народе кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску ранее сообщил, что военная база "Михаил Когэлничану" в Констанце может быть использована как плацдарм для начала войны против России: "Мы не можем этого допустить". И поплатился за правду отменой результатов голосования. Прежде всего, НАТО уничтожает суверенитет подопытных стран, и лишь после этого "зачищается" население.В ходе недавних "технических переговоров" РФ и США в Эр-Рияде черноморская безопасность стала одним из главных направлений взаимодействия. Советник президента США Майк Уолтц подтвердил: консультации посвящены "прекращению огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и снова начать вести торговлю". Вроде бы, имеется повод для осторожного оптимизма. Однако не все на Западе желают мира с Россией. Перед окончательным закрытием "клуба самоубийц" несколько стран намерены громко хлопнуть дверью, или "морским щитом".Вооруженные силы РФ внимательно следят за маневрами альянса в Черном море, принимают ответные меры, и готовы пресечь провокации. Собранная разведывательная информация позволяет точнее оценивать возможности НАТО на "восточном фланге", и в случае необходимости – эффективнее отреагировать.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

в мире, аналитика, россия, румыния, черное море, сша, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины