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Главный бой UFC: Двалишвили в июне защитит чемпионский пояс боем против О'Мэлли
Главный бой UFC: Двалишвили в июне защитит чемпионский пояс боем против О'Мэлли
Sputnik Грузия
Двалишвили провел 23 боя по правилам смешанных единоборств и одержал 19 побед 06.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-06T18:10+0400
2025-04-06T18:10+0400
2025-04-06T18:10+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинский чемпион UFC в суперлегком весе Мераб Двалишвили проведет бой по защите чемпионского пояса против американца Шона О'Мэлли, сообщил президент организации Дана Уайт в Сети. По словам Уайта, бой между американцем и грузином состоится 7 июня (8 июня по грузинскому времени) в Нью-Джерси под эгидой UFC 316. Двалишвили получил чемпионский пояс в сентябре прошлого года, победив Шона О'Мэлли, а в январе защитил титул в бою с Умаром Нурмагомедовым. Он провел 23 боя по правилам смешанных единоборств и одержал 19 побед. Что касается 30-летнего О'Мэлли, он провел 21 бой по смешанным единоборствам и одержал 18 побед. В настоящее время в рейтинге бойцов UFC в суперлегком весе он уступает только чемпиону Двалишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, мераб двалишвили, ufc
спорт, новости, грузия, мераб двалишвили, ufc
Главный бой UFC: Двалишвили в июне защитит чемпионский пояс боем против О'Мэлли
Двалишвили провел 23 боя по правилам смешанных единоборств и одержал 19 побед
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинский чемпион UFC в суперлегком весе Мераб Двалишвили проведет бой по защите чемпионского пояса против американца Шона О'Мэлли, сообщил президент организации Дана Уайт в Сети.
По словам
Уайта, бой между американцем и грузином состоится 7 июня (8 июня по грузинскому времени) в Нью-Джерси под эгидой UFC 316.
Двалишвили получил чемпионский пояс в сентябре прошлого года, победив Шона О'Мэлли, а в январе защитил титул в бою с Умаром Нурмагомедовым. Он провел 23 боя по правилам смешанных единоборств и одержал 19 побед.
Что касается 30-летнего О'Мэлли, он провел 21 бой по смешанным единоборствам и одержал 18 побед. В настоящее время в рейтинге бойцов UFC в суперлегком весе он уступает только чемпиону Двалишвили.