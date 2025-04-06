https://sputnik-georgia.ru/20250406/glavnyy-boy-ufc-dvalishvili-v-iyune-zaschitit-chempionskiy-poyas-boem-protiv-omelli-292768098.html

Главный бой UFC: Двалишвили в июне защитит чемпионский пояс боем против О'Мэлли

Главный бой UFC: Двалишвили в июне защитит чемпионский пояс боем против О'Мэлли

Sputnik Грузия

Двалишвили провел 23 боя по правилам смешанных единоборств и одержал 19 побед 06.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-06T18:10+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинский чемпион UFC в суперлегком весе Мераб Двалишвили проведет бой по защите чемпионского пояса против американца Шона О'Мэлли, сообщил президент организации Дана Уайт в Сети. По словам Уайта, бой между американцем и грузином состоится 7 июня (8 июня по грузинскому времени) в Нью-Джерси под эгидой UFC 316. Двалишвили получил чемпионский пояс в сентябре прошлого года, победив Шона О'Мэлли, а в январе защитил титул в бою с Умаром Нурмагомедовым. Он провел 23 боя по правилам смешанных единоборств и одержал 19 побед. Что касается 30-летнего О'Мэлли, он провел 21 бой по смешанным единоборствам и одержал 18 побед. В настоящее время в рейтинге бойцов UFC в суперлегком весе он уступает только чемпиону Двалишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, мераб двалишвили, ufc