https://sputnik-georgia.ru/20250406/konstitutsionnomu-sudu-rasshiryayut-polnomochiya-zapreta-partiy-v-gruzii-292803633.html

Конституционному суду расширяют полномочия запрета партий в Грузии

Конституционному суду расширяют полномочия запрета партий в Грузии

Sputnik Грузия

Законодатели объясняют необходимость принятия таких изменений тем, чтобы запрещенные партии не могли под новым именем продолжать свою антиконституционную... 06.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-06T09:01+0400

2025-04-06T09:01+0400

2025-04-06T09:01+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предложила парламенту расширить критерии запрета партий Конституционным судом. По действующему законодательству Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее: Также суд мог запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, или разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни, а также создала/создает вооруженное формирование. Правящая партия Грузии предлагает добавить к этим критериям также возможность запретить партию, объявленная цель и суть деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель запрещенной партии по вышеперечисленным критериям, а также если состав избирательного списка повторяет список запрещенной партии. В марте этого года лидеры правящей партии заявили, что через Конституционный суд потребуют упразднения партий "Единство – национальное движение", а также запрета деятельности других политических объединений, которые тем или иным способом связаны с ней. Речь идет о большей части оппозиционных партий, прямых конкурентах "Грузинской мечты". Основанием для упразднения станет заключение следственной парламентской комиссии, которое будет обнародовано в сентябре этого года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия