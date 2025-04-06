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Конституционному суду расширяют полномочия запрета партий в Грузии
Конституционному суду расширяют полномочия запрета партий в Грузии
Sputnik Грузия
Законодатели объясняют необходимость принятия таких изменений тем, чтобы запрещенные партии не могли под новым именем продолжать свою антиконституционную... 06.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-06T09:01+0400
2025-04-06T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предложила парламенту расширить критерии запрета партий Конституционным судом. По действующему законодательству Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее: Также суд мог запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, или разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни, а также создала/создает вооруженное формирование. Правящая партия Грузии предлагает добавить к этим критериям также возможность запретить партию, объявленная цель и суть деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель запрещенной партии по вышеперечисленным критериям, а также если состав избирательного списка повторяет список запрещенной партии. В марте этого года лидеры правящей партии заявили, что через Конституционный суд потребуют упразднения партий "Единство – национальное движение", а также запрета деятельности других политических объединений, которые тем или иным способом связаны с ней. Речь идет о большей части оппозиционных партий, прямых конкурентах "Грузинской мечты". Основанием для упразднения станет заключение следственной парламентской комиссии, которое будет обнародовано в сентябре этого года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия
Конституционному суду расширяют полномочия запрета партий в Грузии
Законодатели объясняют необходимость принятия таких изменений тем, чтобы запрещенные партии не могли под новым именем продолжать свою антиконституционную деятельность
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предложила парламенту расширить критерии запрета партий Конституционным судом.
По действующему законодательству Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее:
свержение или насильственная смена конституционного строя власти;
посягательство на независимость страны;
нарушение территориальной целостности.
Также суд мог запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, или разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни, а также создала/создает вооруженное формирование.
Правящая партия Грузии предлагает добавить к этим критериям также возможность запретить партию, объявленная цель и суть деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель запрещенной партии по вышеперечисленным критериям, а также если состав избирательного списка повторяет список запрещенной партии.
Законодатели объясняют необходимость принятия таких изменений тем, чтобы запрещенные партии не могли под новым именем продолжать свою антиконституционную деятельность.
В марте этого года лидеры правящей партии заявили, что через Конституционный суд потребуют упразднения партий "Единство – национальное движение", а также запрета деятельности других политических объединений, которые тем или иным способом связаны с ней.
Речь идет о большей части оппозиционных партий, прямых конкурентах "Грузинской мечты". Основанием для упразднения станет заключение следственной парламентской комиссии, которое будет обнародовано в сентябре этого года.