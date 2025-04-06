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Кварацхелия стал чемпионом Франции в составе "Пари Сен-Жермен"
Кварацхелия стал чемпионом Франции в составе "Пари Сен-Жермен"
Sputnik Грузия
Кварацхелия стал первым грузинским игроком, ставшим чемпионом двух лиг Европы - Италии в составе "Наполи" в 2023 году и Франции в составе "ПСЖ" в 2025 году 06.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинский вингер Хвича Кварацхелия стал чемпионом Франции в составе "Пари Сен-Жермен" за шесть туров до окончания сезона. В 28-м туре Лиги 1 парижане обыграли "Анже" со счетом 1:0. Голевую передачу на Дезире Дуэ записал на свой счет Кварацхелия. Грузинский легионер отобрал мяч у защитника соперника и нашел в штрафной площади Дуэ, который головой отправил мяч в сетку ворот на 55-й минуте. Кроме того, парижане 24 мая сыграют в финале Кубка Франции против "Реймса", они продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где вышли в четвертьфинал и встретятся с английской "Астон Виллой" 9 апреля. ПСЖ в тринадцатый раз выиграл Лигу 1, а Кварацхелия стал первым грузинским игроком, ставшим чемпионом двух из пяти ведущих лиг Европы - Италии в составе "Наполи" в 2023 году и Франции в составе "ПСЖ" в 2025-м. Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, франция, хвича кварацхелия, футбол
Кварацхелия стал чемпионом Франции в составе "Пари Сен-Жермен"
11:32 06.04.2025 (обновлено: 12:32 06.04.2025)
Кварацхелия стал первым грузинским игроком, ставшим чемпионом двух лиг Европы - Италии в составе "Наполи" в 2023 году и Франции в составе "ПСЖ" в 2025 году
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинский вингер Хвича Кварацхелия стал чемпионом Франции в составе "Пари Сен-Жермен" за шесть туров до окончания сезона.
В 28-м туре Лиги 1 парижане обыграли "Анже" со счетом 1:0. Голевую передачу на Дезире Дуэ записал на свой счет Кварацхелия. Грузинский легионер отобрал мяч у защитника соперника и нашел в штрафной площади Дуэ, который головой отправил мяч в сетку ворот на 55-й минуте.
Парижане набрали 74 очка и опережают своего ближайшего соперника "Монако" на 24 очка. Последнему не хватит оставшихся шести туров, чтобы догнать "ПСЖ" даже, если парижане проиграют все оставшиеся встречи.
Кроме того, парижане 24 мая сыграют в финале Кубка Франции против "Реймса", они продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где вышли в четвертьфинал и встретятся с английской "Астон Виллой" 9 апреля.
ПСЖ в тринадцатый раз выиграл Лигу 1, а Кварацхелия стал первым грузинским игроком, ставшим чемпионом двух из пяти ведущих лиг Европы - Италии в составе "Наполи" в 2023 году и Франции в составе "ПСЖ" в 2025-м.
Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов.