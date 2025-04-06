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Премьер Грузии уверен в полной победе на местных выборах
Премьер Грузии уверен в полной победе на местных выборах
Sputnik Грузия
Представители оппозиционных партий сообщали, что не планируют принимать участие в местных выборах 06.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-06T10:35+0400
2025-04-06T10:35+0400
политика
новости
грузия
ираклий кобахидзе
каха каладзе
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что правящая партия "Грузинская мечта" одержит полную победу на осенних выборах в органы местного самоуправления, а оппозиция обречена на провал.Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них.Ранее представители оппозиционных партий сообщали, что не планируют принимать участие в местных выборах, так как считают, что пока "Грузинская мечта" находится у власти, то все выборы будут сфальсифицированы.Мэром Тбилиси на данный момент является Каха Каладзе, он же генсек "Грузинской мечты". Будет ли он вновь баллотироваться в мэры столицы, пока неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, каха каладзе, местные выборы
политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, каха каладзе, местные выборы

Премьер Грузии уверен в полной победе на местных выборах

10:35 06.04.2025
© Government of GeorgiaИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 06.04.2025
© Government of Georgia
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Представители оппозиционных партий сообщали, что не планируют принимать участие в местных выборах
ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что правящая партия "Грузинская мечта" одержит полную победу на осенних выборах в органы местного самоуправления, а оппозиция обречена на провал.
Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них.

"У нас есть амбиции добиться еще более высоких результатов, чем на парламентских выборах. Согласно сегодняшним исследованиям, наш рейтинг еще больше увеличился… Оппозиция обречена на очень тяжелое поражение во всех 64 муниципалитетах. Мы выиграем выборы как мэров, так и в 64 муниципалитетах по всей стране", – заявил премьер журналистам.

Ранее представители оппозиционных партий сообщали, что не планируют принимать участие в местных выборах, так как считают, что пока "Грузинская мечта" находится у власти, то все выборы будут сфальсифицированы.
Мэром Тбилиси на данный момент является Каха Каладзе, он же генсек "Грузинской мечты". Будет ли он вновь баллотироваться в мэры столицы, пока неизвестно.
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