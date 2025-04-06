https://sputnik-georgia.ru/20250406/premer-gruzii-uveren-v-polnoy-pobede-na-mestnykh-vyborakh-292804096.html

Премьер Грузии уверен в полной победе на местных выборах

Премьер Грузии уверен в полной победе на местных выборах

Sputnik Грузия

Представители оппозиционных партий сообщали, что не планируют принимать участие в местных выборах 06.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-06T10:35+0400

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2025-04-06T10:35+0400

политика

новости

грузия

ираклий кобахидзе

каха каладзе

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что правящая партия "Грузинская мечта" одержит полную победу на осенних выборах в органы местного самоуправления, а оппозиция обречена на провал.Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них.Ранее представители оппозиционных партий сообщали, что не планируют принимать участие в местных выборах, так как считают, что пока "Грузинская мечта" находится у власти, то все выборы будут сфальсифицированы.Мэром Тбилиси на данный момент является Каха Каладзе, он же генсек "Грузинской мечты". Будет ли он вновь баллотироваться в мэры столицы, пока неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, каха каладзе, местные выборы