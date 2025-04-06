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Спикер парламента Грузии на ассамблее МПС: парламент важен для развития общества
Спикер парламента Грузии на ассамблее МПС: парламент важен для развития общества
Sputnik Грузия
Несмотря на многочисленные вызовы, властям Грузии удалось сохранить мир и стабильность в стране, заявил спикер 06.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Парламент играет важную роль в построении инклюзивного и прогрессивного общества, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая перед участниками ассамблеи Межпарламентского союза (МПС). Парламентская делегация Грузии во главе с председателем Шалвой Папуашвили принимает участие в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в Ташкенте с 6 по 9 апреля. Тема Ассамблеи этого года – "Парламентская деятельность в интересах социального развития и справедливости". Как отметил спикер парламента Грузии, несмотря на многочисленные вызовы, властям Грузии удалось сохранить мир и стабильность в стране, что создало возможности сосредоточиться на экономическом и социальном развитии. "Мы считаем, что экономический рост является инструментом как сокращения бедности и обеспечения социального благосостояния, так и достижения национальной безопасности и регионального мира", – отметил Папуашвили. Он также рассказал о предпринимаемых шагах в сфере социального развития, направленных на обеспечение благополучия граждан. В конце своего выступления Папуашвили заявил, что Грузия по-прежнему привержена партнерству с международным сообществом и выразил готовность участвовать в плодотворных дискуссиях, которые позволят внести вклад в создание справедливого, устойчивого и успешного глобального общества. В рамках Ассамблеи спикер парламента Грузии провел встречи со своим турецким коллегой Нуманом Куртулмушем и с председателем израильского Кнессета Амиром Охана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, нуман куртулмуш, ташкент, парламент грузии
Спикер парламента Грузии на ассамблее МПС: парламент важен для развития общества
19:27 06.04.2025 (обновлено: 20:07 06.04.2025)
Несмотря на многочисленные вызовы, властям Грузии удалось сохранить мир и стабильность в стране, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Парламент играет важную роль в построении инклюзивного и прогрессивного общества, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая перед участниками ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).
Парламентская делегация Грузии во главе с председателем Шалвой Папуашвили принимает участие в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в Ташкенте с 6 по 9 апреля. Тема Ассамблеи этого года – "Парламентская деятельность в интересах социального развития и справедливости".
"Парламент играет важную роль в построении справедливого, инклюзивного и прогрессивного общества", – заявил Папуашвили.
Как отметил спикер парламента Грузии, несмотря на многочисленные вызовы, властям Грузии удалось сохранить мир и стабильность в стране, что создало возможности сосредоточиться на экономическом и социальном развитии.
"Мы считаем, что экономический рост является инструментом как сокращения бедности и обеспечения социального благосостояния, так и достижения национальной безопасности и регионального мира", – отметил Папуашвили.
Он также рассказал о предпринимаемых шагах в сфере социального развития, направленных на обеспечение благополучия граждан.
По словам Папуашвили, семья занимает ведущее положение в обществе, и поэтому поддержка семьи является центральным элементом повестки дня социального развития.
В конце своего выступления Папуашвили заявил, что Грузия по-прежнему привержена партнерству с международным сообществом и выразил готовность участвовать в плодотворных дискуссиях, которые позволят внести вклад в создание справедливого, устойчивого и успешного глобального общества.
В рамках Ассамблеи спикер парламента Грузии провел встречи со своим турецким коллегой Нуманом Куртулмушем и с председателем израильского Кнессета Амиром Охана.