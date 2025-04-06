https://sputnik-georgia.ru/20250406/sud-otklonil-isk-oppozitsii-i-npo-protiv-tsentrizbirkoma-gruzii-292807293.html

Суд отклонил иск оппозиции и НПО против Центризбиркома Грузии

Суд отклонил иск оппозиции и НПО против Центризбиркома Грузии

Sputnik Грузия

Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года 06.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-06T21:36+0400

2025-04-06T21:36+0400

2025-04-06T21:36+0400

грузия

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цик грузии

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд отклонил иск оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" и НПО "Международном обществе за справедливые выборы и демократию" (ISFED) о частичной отмене постановления Центральной избирательной комиссии "О порядке и условиях проведения голосования с использованием электронных средств". Истец требовал признать недействительным постановление ЦИК, которым были введены определенные ограничения для лиц, имеющих право находиться на избирательном участке в день выборов. Согласно новому постановлению, наблюдатели не смогут требовать или изымать документы, удостоверяющие личность избирателя, на избирательных участках. В частности, наблюдателям запрещают: Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилисский городской суд, международное общество за справедливые выборы и демократию, цик грузии