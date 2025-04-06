https://sputnik-georgia.ru/20250406/u-turistov-iz-belarusi-gruziya-stala-lyubimym-napravleniem-292806179.html

У туристов из Беларуси Грузия стала любимым направлением

У туристов из Беларуси Грузия стала любимым направлением

Sputnik Грузия

Туристы из Беларуси летают в Грузию на самолетах, ездят на автобусах и самостоятельно 06.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-06T17:02+0400

2025-04-06T17:02+0400

2025-04-06T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Белорусы все чаще для поездок за границу на отдых стали выбирать Грузию, рассказала заместитель директора по туристической деятельности "БелЭкспо" Елена Лихимович, сообщил Sputnik Беларусь.По ее словам, в прошлом году белорусы начали ездить активно и в Дагестан, а в этом году – на озеро Байкал. Из российских направлений наиболее популярны Санкт-Петербург и Карелия. Присматриваются граждане и к Мурманской области."Может быть, благодаря тому, что она (Мурманская область – Sputnik) начала вести активную политику по своему продвижению. Раньше все думали, что это далеко. А когда поняли, что это доступное направление, туда начали ездить и летать", – отметила Лихимович.Среди других популярных зарубежных направлений – ОАЭ и автобусные туры по Европе. Турция и Египет также продолжают оставаться в числе лидеров, но уже не так явно, как раньше.Директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов добавил, что неплохо загружены рейсы в китайские Урумчи и Сиань, а также в Нью-Дели, куда недавно запустили самолеты из Минска.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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