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У туристов из Беларуси Грузия стала любимым направлением
У туристов из Беларуси Грузия стала любимым направлением
Sputnik Грузия
Туристы из Беларуси летают в Грузию на самолетах, ездят на автобусах и самостоятельно 06.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-06T17:02+0400
2025-04-06T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Белорусы все чаще для поездок за границу на отдых стали выбирать Грузию, рассказала заместитель директора по туристической деятельности "БелЭкспо" Елена Лихимович, сообщил Sputnik Беларусь.По ее словам, в прошлом году белорусы начали ездить активно и в Дагестан, а в этом году – на озеро Байкал. Из российских направлений наиболее популярны Санкт-Петербург и Карелия. Присматриваются граждане и к Мурманской области."Может быть, благодаря тому, что она (Мурманская область – Sputnik) начала вести активную политику по своему продвижению. Раньше все думали, что это далеко. А когда поняли, что это доступное направление, туда начали ездить и летать", – отметила Лихимович.Среди других популярных зарубежных направлений – ОАЭ и автобусные туры по Европе. Турция и Египет также продолжают оставаться в числе лидеров, но уже не так явно, как раньше.Директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов добавил, что неплохо загружены рейсы в китайские Урумчи и Сиань, а также в Нью-Дели, куда недавно запустили самолеты из Минска.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, беларусь, новости, грузия
туризм, беларусь, новости, грузия
У туристов из Беларуси Грузия стала любимым направлением
Туристы из Беларуси летают в Грузию на самолетах, ездят на автобусах и самостоятельно
ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Белорусы все чаще для поездок за границу на отдых стали выбирать Грузию, рассказала заместитель директора по туристической деятельности "БелЭкспо" Елена Лихимович, сообщил Sputnik Беларусь.
"Бесспорным лидером в последнее время среди белорусов является Грузия. Летают на самолетах, ездят на автобусах, ездят самостоятельно. Это такое место, которое, наверное, скоро почти каждый белорус посетит. Поэтому из года в год популярность его не падает", – сказала она на пресс-конференции.
По ее словам, в прошлом году белорусы начали ездить активно и в Дагестан, а в этом году – на озеро Байкал. Из российских направлений наиболее популярны Санкт-Петербург и Карелия. Присматриваются граждане и к Мурманской области.
"Может быть, благодаря тому, что она (Мурманская область – Sputnik) начала вести активную политику по своему продвижению. Раньше все думали, что это далеко. А когда поняли, что это доступное направление, туда начали ездить и летать", – отметила Лихимович.
Среди других популярных зарубежных направлений – ОАЭ и автобусные туры по Европе. Турция и Египет также продолжают оставаться в числе лидеров, но уже не так явно, как раньше.
"Наши граждане привыкли там отдыхать, многие ездят туда, как к себе на дачу. Но с учетом ценовой политики Турции, которая возникла в последние годы, Эмираты прекрасно заменяют все. Тем более там можно найти отдых на любой вкус и любой кошелек", – резюмировала специалист.
Директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов добавил, что неплохо загружены рейсы в китайские Урумчи и Сиань, а также в Нью-Дели, куда недавно запустили самолеты из Минска.