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Землетрясение произошло вблизи Тбилиси
Землетрясение произошло вблизи Тбилиси
Sputnik Грузия
Очаг землетрясения залегал на глубине 24 км 06.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-06T09:39+0400
2025-04-06T09:39+0400
2025-04-06T09:39+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 было зафиксировано в 08:06 (тбс) в 4 км от Тбилиси, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения залегал на глубине 24 км.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, землетрясения в грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло вблизи Тбилиси
Очаг землетрясения залегал на глубине 24 км
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,6 было зафиксировано в 08:06 (тбс) в 4 км от Тбилиси, говорится на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Очаг землетрясения залегал на глубине 24 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.