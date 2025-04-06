https://sputnik-georgia.ru/20250406/zemletryasenie-proizoshlo-vblizi-tbilisi-292804220.html

Землетрясение произошло вблизи Тбилиси

Землетрясение произошло вблизи Тбилиси

Sputnik Грузия

Очаг землетрясения залегал на глубине 24 км 06.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-06T09:39+0400

2025-04-06T09:39+0400

2025-04-06T09:39+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 было зафиксировано в 08:06 (тбс) в 4 км от Тбилиси, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения залегал на глубине 24 км.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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