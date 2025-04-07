https://sputnik-georgia.ru/20250407/292818823.html

Европа возвращается к своим корням

Европа возвращается к своим корням

Sputnik Грузия

Почему власти Германии избегают участия представителей России и Белоруссии в праздновании Дня Победы – в материале колумниста РИА Новости 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T22:02+0400

2025-04-07T22:02+0400

2025-04-07T22:02+0400

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80 лет победы в великой отечественной войне

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Германская газета Berliner Zeitung, дернув пару кружек баварского, сообщила, что "власти Бранденбурга запретили допускать на мероприятия, посвященные 80-летию Победы над нацизмом, представителей России и Белоруссии", пишет колумнист РИА Новости.Нашу Победу в Великой Отечественной войне стали ставить под сомнение, едва высохли чернила подписей на Акте безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Все началось с двух первых и – в условиях тогдашней нашей общей боли, пролитой крови, миллионов погибших и замученных наших сограждан – незаметных шагов тогдашних западных членов антигитлеровской коалиции.Шаг первый – попытка подписания во французском Реймсе, в штабе генерала Эйзенхауэра некоего документа, названного "актом сдачи на Западном фронте". К чести командующего экспедиционным корпусом американо-британских союзников, он в этих переговорах участвовать отказался. И немедленно уведомил нашу Ставку о готовящемся спектакле. Реакция советского командования была резкой, но корректной. Нацисты, которые хотели сепаратного мира, получили отказ и ретировались.Акт был подписан в Берлине. Который был взят войсками Красной армии. Сегодня повторение этих слов – не мать учения, а восстановление исторической памяти.И к тому же дату Победы специально сдвинули на сутки вперед. Прикрываясь разницей в часовых поясах, как попытались было прикрыть подписание сепаратного мира с гитлеровскими бонзами "географическим удобством".В этой связи публикация в "Берлинер Цайтунг" о меморандуме, разосланном главой германского внешнеполитического ведомства Бербок, не должна удивлять от слова совсем.Фрау Бербок рекомендует главам муниципалитетов, если и когда на торжествах, посвященных нашей Победе, появятся русские или белорусские дипломаты, "высылать их из страны". Добавлено что-то малохудожественное про то, что "не следует присылать приглашения", употреблено также словосочетание "право домицилия" (место постоянного проживания, если по-простому).Скандал? Провокация? Невежество?Нет. Это политика, и у этой политики очень давние и прочные корни.Европа – за исключением очень небольшого количества честных и благородных людей, сражавшихся с гитлеровцами на фронте, в партизанских отрядах, состоявших в движении Сопротивления рейху и его человеконенавистнической философии, идеологии и практике, – жила под этим самым рейхом, ни в чем не зная ни проблем, ни трудностей. Европейцы работали там, где и работали до прихода войск вермахта, посещали те же театры или рестораны, куда ходили до начала войны. Они принимали гостей, ездили в отпуск, словом, их жизнь была почти неотличима от довоенной. Правда, за эту "неотличимость" приходилось платить.Например, доносить, и доносить массово, на соседей. На евреев, коммунистов, на тех, кто не слишком жаловал "новый порядок". О том, что с жертвами доносов происходило, а также с детьми тех, кто становился жертвой доносов, европейцы предпочитали не думать. Потому что если бы они подумали хоть пару минут, то увидели бы и массовые расстрелы на центральных площадях европейских городов. И заметили бы эшелоны с депортированными, и услышали бы крики детей, которых вырывали из рук родителей, публично, при свете дня и при скоплении народа, чтобы отправить в концлагеря.Заставили весь мир – настоятельно и настойчиво – увидеть, с чем мирились в повседневной жизни рядовые западноевропейские обыватели. Расстрелы, облавы, убийства, грабежи, пытки. Потом изобрели даже термин: "банальность зла". И это очень точно определяет то, в чем, с кем и как жила Европа.Гестаповец Барбье, "лионский мясник", лично пытал тех, кто посмел сопротивляться рейху, он подвешивал жертв на крюках, вырывая им щипцами ребра. Ну а потом принимал душ, переодевался и шел ужинать в приглянувшийся ему лионский ресторанчик. Хозяева-французы считали герра Барбье "культурным и щедрым клиентом".Таких барбье по Европе были сотни тысяч, а таких прислуживающих им хозяев ресторанов – миллионы.Наши отцы, деды, прадеды, прапрадеды, наши мамы, наши бабушки и прабабушки пришли вот туда, где барбье пытали и убивали, а потом вкусно ели и пили, – и сломали эту машину. Страшную для нас.И удобную для них практически всем.Запрет нам и нашим белорусским товарищам по оружию посещать мероприятия по случаю Нашей Общей Победы, рекомендованный внучкой ветерана гитлеровского вермахта Вольдемара Бербока, отмеченного, кстати, военными наградами, выглядит более чем логично. В той логике, с постулатами которой мы воевали восемьдесят лет назад и сражаемся сегодня.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

в мире, политика, европа, германия, берлин, колумнисты, россия, украина, 80 лет победы в великой отечественной войне