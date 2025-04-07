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Большой опыт работы в МВД - премьер Грузии представил нового главу правительства Аджарии

Большой опыт работы в МВД - премьер Грузии представил нового главу правительства Аджарии

Sputnik Грузия

По словам главы правительства, Тамазашвили выбрали за его опыт, личные качества, в том числе честность и профессионализм 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T17:58+0400

2025-04-07T17:58+0400

2025-04-07T17:58+0400

михаил кавелашвили

ираклий кобахидзе

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торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Новый глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили за время работы в полиции накопил большой опыт, чтобы правильно руководить деятельностью правительства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Премьер-министр вместе с президентом Михаилом Кавелашвили представили представителям местной власти нового председателя правительства АР Аджария Сулхана Тамазашвили. Место председателя Аджарской автономии стало вакантным 4 апреля после отставки Торнике Рижвадзе, занимавшего эту должность с 2018 года. "Господин Сулхан не только полицейский, он был руководителем полиции Тбилиси. Это очень высокая должность, которая требует особых навыков и качеств, в том числе управленческих. Соответственно, он накопил большой опыт для того, чтобы должным образом вести работу в правительстве Аджарии", - заявил Кобахидзе. По словам главы правительства, опыт, личные качества, в том числе честность, профессионализм были основными критериями, на основании которых был сделан выбор в пользу Тамазашвили. Кобахидзе также поблагодарил уже бывшего главу правительства Аджарии Торнике Рижвадзе за его работу. Перед участниками встречи выступили президент Грузии Михаил Кавелашвили, бывший председатель правительства Аджарской автономии Торнике Рижвадзе, новоутвержденный председатель Сулхан Тамазашвили и председатель Верховного совета Аджарии Давид Габаидзе. Кроме того, во встрече приняли участие члены парламента Грузии, правительства и Верховного совета Аджарской автономной республики, мэры муниципалитетов Аджарии. Сулхан Тамазашвили работал в структуре МВД Грузии. В разное время он был главой полиции регионов Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети и главой районного отделения полиции Ваке-Сабуртало. В конце декабря 2024 года Великобритания ввела против Тамазашвили финансовые санкции по причине нарушений прав человека на акциях протеста. Тогда же Тамазашвили был награжден орденом Чести вместе с другими высокопоставленными чиновниками МВД, попавшими под санкции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, аджария, тбилиси, политика, грузия, новости, имерети, торнике рижвадзе